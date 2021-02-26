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Врач поведал, кому не нужно делать прививку от коронавируса

26 февраля 2021, 22:58

У большого процента населения уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и они не требуют обязательной вакцинации.

Вакцина
Врач пояснил, кому не нужно делать прививку от коронавируса / Reuters

В Украину во вторник, 23 февраля, прибыла первая партия вакцины от коронавируса индийского производства в количестве 500 тысяч доз. Первыми в нашей стране прививки получат группы риска, но далеко не всем нужна вакцинация, сказал в комментарии РБК-Украина доктор из Ровно Павел Сильковский.

По словам медика на момент начала вакцинации у большого процента населения уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще.

"Как видите, эпидемия в Украине приходит и без вакцинации и причина тому - большое количество переболевших, которые уже не являются переносчиками болезни. Есть вероятность, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но скорее всего, это не будет определяющим фактором", - поделился своим мнением Павел Сильковский.

Также врач сообщил, что неправильно считать индийскую вакцину чем-то плохим.

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"Неправильно говорить, что все индийское - плохое и дешевое. Но сейчас мы говорим не обо всем, а о конкретном препарате для защиты от вируса. И его заявленная ​​эффективность, мягко говоря, низковата. Что касается безопасности, то если это лицензионный продукт, то с безопасностью все должно быть в порядке. Но в любом случае для нашей страны даже самая эффективная вакцина уже не может стать панацеей", - считает медик.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.

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