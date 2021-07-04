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Врач поведал, можно ли делать прививку от коронавируса беременным

4 июля 2021, 21:16
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По словам врача Андрея Александрина, в США как раз начались соответствующие исследования.

Беременная
Беременным советуют пока не вакцинироваться / REUTERS

Украинский эпидемиолог рекомендовал беременным женщинам, которые думают над вакцинацией от коронавируса, подождать результатов исследований. Он отметил, что влияние препаратов еще не до конца изучено, пишет Украина 24.

По словам врача Андрея Александрина, в США как раз начались соответствующие исследования.

"Следует подождать, пока пройдут исследования и будут первые результаты. Потому что это касается не только тех, кто кормит грудью, но и беременных, детского населения", – сказал врач.

Он пояснил, что в Украине пока недостаточно усовершенствован фармакологический надзор, поэтому государство не берет на себя обязательство покрывать все расходы на возможные риски.

При этом Александрин однозначно советует вакцинироваться родным беременных.

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Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Медики считают, что причиной смерти 47-летнего жителя Винницы после прививки от коронавируса вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца.

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