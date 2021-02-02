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Врач пояснил, как отличить ОРВИ от легкой формы коронавируса

2 февраля 2021, 20:55
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Медик отметил, что легкая форма COVID-19 происходит в основном у молодых людей. При этом может исчезнуть обоняние, а также снизится уровень сатурации.

коронавирус
Врач рассказал, как отличить ОРВИ от коронавируса / Фото Reuters

Иногда трудно узнать, человек уже переболел коронавирусом или он перенес ОРВИ. Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал основные симптомы легкой формы коронавируса, пишет РБК.

По словам медика, при легком течении коронавируса у человека, как правило, невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без употребления каких-либо лекарств. При этом легкое течение COVID-19 выглядит, как ОРВИ, но имеет отличные симптомы.

"Однозначно, может исчезнуть обоняние, как при тяжелом, так и при легком заболевании. Невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без каких-либо препаратов. Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19", - рассказал врач.

Медик отметил, что легкая форма COVID-19 происходит в основном у молодых людей.

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"Что касается боли в горле, учитывая тех пациентов, которых я встречал, то если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму "ковида" и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально" , - говорит врач.

Узнать о том, больной перенес коронавирус или ОРВИ, можно, сделав тест на антитела.

"Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный - это означает, что вы переболели, нет антител - скорее всего, вы не переболели ", - резюмировал Жиравецький.

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  • С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
  • Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
  • Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.

коронавирус ОРВИ Коронавирус Киев симптомы коронавируса Тарас Жиравецкий
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