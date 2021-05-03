Врач пояснил, можно ли вакцинироваться аллергикам и переболевшим COVID

Можно ли вакцинироваться аллергикам / Фото Reuters

Известный инфекционист Андрей Александрин заявил о том, что аллергия на цветение - не препятствие для вакцинации от коронавируса.

"Я тоже аллергик, и по своему примеру скажу, что можно, я вакцинирован. Но в любом случае нужно проконсультироваться со своим семейным врачом", - сказал Александрин в эфире канала Украина 24.

Также врач ответил на вопрос, возможна ли прививка только одной дозой в случае, если человек переболел.

"Если люди переболевают – это не является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире людей, которые переболели, тоже вакцинируют. На сегодняшний день только одна вакцина – "Джонсон и Джонсон" – требуют введения одной дозы, все остальные – двух", - сказал Александрин.

Кроме того, эксперт рассказал, что уровень антител не влияет на наличие иммунитета.

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"Наличие антител не говорит, что у вас должен выработаться иммунитет. Это зависит еще от нескольких факторов, и на сегодняшний день те статьи, которые опубликованы в мировых журналах, говорят, что очень большое влияние имеет та доза патогенов, которую может получить человек, от этого будет зависеть, заболеет он или нет, и степень тяжести протекания", - сказал Александрин.

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