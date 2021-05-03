Врач пояснил, можно ли вакцинироваться аллергикам и переболевшим COVID

По словам инфекциониста, наличие антител не говорит, что у вас должен выработаться иммунитет. Это зависит еще от нескольких факторов
Известный инфекционист Андрей Александрин заявил о том, что аллергия на цветение - не препятствие для вакцинации от коронавируса.
"Я тоже аллергик, и по своему примеру скажу, что можно, я вакцинирован. Но в любом случае нужно проконсультироваться со своим семейным врачом", - сказал Александрин в эфире канала Украина 24.
Также врач ответил на вопрос, возможна ли прививка только одной дозой в случае, если человек переболел.
"Если люди переболевают – это не является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире людей, которые переболели, тоже вакцинируют. На сегодняшний день только одна вакцина – "Джонсон и Джонсон" – требуют введения одной дозы, все остальные – двух", - сказал Александрин.
Кроме того, эксперт рассказал, что уровень антител не влияет на наличие иммунитета.
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"Наличие антител не говорит, что у вас должен выработаться иммунитет. Это зависит еще от нескольких факторов, и на сегодняшний день те статьи, которые опубликованы в мировых журналах, говорят, что очень большое влияние имеет та доза патогенов, которую может получить человек, от этого будет зависеть, заболеет он или нет, и степень тяжести протекания", - сказал Александрин.
Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было выявлено 2 тыс. 758 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попал 1 тыс. 591 человек, умерли — 154, выздоровели - 5 тыс. 550, было сделано тестирований - 16 тыс. 023.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 085 тыс. 938 человек, выздоровели - 1 млн 681 тыс. 815 человек, умерли - 44 тыс. 750 человек, проведено ПЦР-тестирований - 9 млн 487 тыс. 141.