Врач пояснил, у кого самый высокий риск умереть от COVID-19

Израильский врач описал портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасен.
Смертность от коронавируса в 2-4 раза выше среди полных мужчин пожилого возраста, имеющих болезни сердца, страдающих гипертонией и сахарным диабетом. Именно так выглядит портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасен, заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
Врач в эфире телеканала Obozrevatel TV подчеркнул, что невозможно, конечно, предположить, приведет ли болезнь к смерти, но есть факторы риска, которые на это влияют.
"Коронавирус – это поражение всех систем и органов. В частности, это поражение нервной системы, включая клетки мозга. Болезни сердца – это фактор риска, так как резервы у человека с такими заболеваниями гораздо меньше, чем у здорового", – сказал он.
Брыль отметил, что такая же терапия при заражении COVID-19 связана с определенными лекарствами, которые могут давать осложнения на больные органы. Поэтому к людям с риск-факторами ее нужно применять гораздо тоньше.
"Например, если человеку 80 лет, я не буду давать ему те же лекарства, которые могу назначить своему сверстнику. Такому надо все давать на кончике иглы. Потому что любой своей дозой ты можешь отправить человека на тот свет", – пояснил врач.
Отметим, по состоянию на воскресенье, 17 января, в мире зарегистрированы 94 490 863 случая заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 022 059 человек.
Смертность от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 12 декабря 2020 года глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что по показателю смертности от коронавируса на миллион населения в Европе Украины располагается на 29-м месте.
- 18 ноября 2020 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе снизились темпы распространения COVID-19, однако продолжает расти смертность от коронавируса.
- 12 ноября 2020 года израильские исследователи из Университета Хайфы заявили, что уровень смертности от коронавируса снизился бы на 62-93%, если бы пожилые люди общались только в рамках своих возрастных групп.