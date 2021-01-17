Врач пояснил, у кого самый высокий риск умереть от COVID-19 / Reuters

Смертность от коронавируса в 2-4 раза выше среди полных мужчин пожилого возраста, имеющих болезни сердца, страдающих гипертонией и сахарным диабетом. Именно так выглядит портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасен, заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Врач в эфире телеканала Obozrevatel TV подчеркнул, что невозможно, конечно, предположить, приведет ли болезнь к смерти, но есть факторы риска, которые на это влияют.

"Коронавирус – это поражение всех систем и органов. В частности, это поражение нервной системы, включая клетки мозга. Болезни сердца – это фактор риска, так как резервы у человека с такими заболеваниями гораздо меньше, чем у здорового", – сказал он.

Брыль отметил, что такая же терапия при заражении COVID-19 связана с определенными лекарствами, которые могут давать осложнения на больные органы. Поэтому к людям с риск-факторами ее нужно применять гораздо тоньше.

"Например, если человеку 80 лет, я не буду давать ему те же лекарства, которые могу назначить своему сверстнику. Такому надо все давать на кончике иглы. Потому что любой своей дозой ты можешь отправить человека на тот свет", – пояснил врач.

Отметим, по состоянию на воскресенье, 17 января, в мире зарегистрированы 94 490 863 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 022 059 человек.

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