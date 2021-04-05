Врач пояснила, почему люди повторно болеют коронавирусом

Почему случаются повторные заболевания COVID-19 / Фото pixabay.com

Повторные заболевания коронавирусом чаще всего связаны с изменением генотипа вируса и особенностью иммунной системы человека, пишет пресс-служба Минздрава в понедельник, 5 апреля.

"Во многом это связано с некоторыми нарушениями неспецифической ланки иммунной системы, так называемой первой линии защиты", - пояснила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий эпидемиологическим отделением Львовского национального медицинского университета имени Данилы Галицкого Наталья Виноград.

По ее словам, к рецидивам приводит так называемый "длинный ковид" или "постковидный синдром".

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Как отмечает Наталья Виноград, чаще всего повторяющиеся случаи заболевания коронавирусом встречаются в профессиональных группах риска.

"Особенно это касается врачей, потому что дистанцию соблюдать невозможно, а это одна из главных мер предосторожности", - уточнила она.

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