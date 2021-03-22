Врач предупредил о критической ситуации с COVID-19: система здравоохранения уже трещит

Андрей Александрин заявил, что Украина - номер один в Европе по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом. Локдаун не поможет остановить рост заражений.
Украина вырвалась в лидеры в Европе по уровню госпитализаций больных с коронавирусом. Причем большинство госпитализированных - это тяжелые больные, а украинская система здравоохранения уже не выдерживает нагрузки.
Как рассказал эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, Украина достигла 1116 госпитализаций на 1 млн населения, передает Украина 24.
"Это номер один в Европе. Это в большинстве тяжелые случаи. Когда мы наблюдаем, например, в тех регионах, в которых уже несколько недель красная зона, уже введены карантинные мероприятия, по истечении трех недель мы все равно видим подъем уровня госпитализации", — отметил врач.
Александрин считает, что локдаун по всей стране уже не поможет – в течение будущих недель все равно будет увеличиваться количество госпитализаций, а это очень серьезно ударит по всей системе здравоохранения.
"Хотя чего таить, уже ударило, на сегодняшний день система трещит. И самое главное, что медицинские сотрудники измождены, они устали, и синдром выгорания не нужно отрицать", — добавил он.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
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