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Врач предупредил о критической ситуации с COVID-19: система здравоохранения уже трещит

22 марта 2021, 09:59
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Андрей Александрин заявил, что Украина - номер один в Европе по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом. Локдаун не поможет остановить рост заражений.

коронавирус, больница
Украинская система здравоохранения уже не выдерживает нагрузки из-за эпидемии коронавируса / Фото Reuters

Украина вырвалась в лидеры в Европе по уровню госпитализаций больных с коронавирусом. Причем большинство госпитализированных - это тяжелые больные, а украинская система здравоохранения уже не выдерживает нагрузки.

Как рассказал эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, Украина достигла 1116 госпитализаций на 1 млн населения, передает Украина 24.

"Это номер один в Европе. Это в большинстве тяжелые случаи. Когда мы наблюдаем, например, в тех регионах, в которых уже несколько недель красная зона, уже введены карантинные мероприятия, по истечении трех недель мы все равно видим подъем уровня госпитализации", — отметил врач.

Александрин считает, что локдаун по всей стране уже не поможет – в течение будущих недель все равно будет увеличиваться количество госпитализаций, а это очень серьезно ударит по всей системе здравоохранения.

"Хотя чего таить, уже ударило, на сегодняшний день система трещит. И самое главное, что медицинские сотрудники измождены, они устали, и синдром выгорания не нужно отрицать", — добавил он.

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