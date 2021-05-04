Врач предупредил об опасности "индийского" штамма коронавируса

Говоря о реальном количестве украинцев, которые уже переболели на коронавирус, врач объяснил, почему установить ее очень трудно.
"Индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность - количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти, заявил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита в интервью Обозревателю.
Говоря о реальном количестве украинцев, которые уже переболели на коронавирус, врач объяснил, почему установить ее очень трудно. По его словам, для этого нужно провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, болели они или нет.
"Для меня более опасной является история, когда в Украину придет "индийский" штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", - пояснил он.
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Что касается способов избежания опасного штамма, то Курпита привел пример других стран в части ограничений при пересечении границы.
"Нидерланды, несмотря на большое количество вакцинированных, до сих пор применяют жесткие требования для приезжих. Это сделанный ПЦР-тест за 24 часа до въезда или 2 недели самоизоляции в отеле после", - уточнил он.
Врач рассказал об имеющихся предположения относительно того, что "индийский" штамм отличается от других тем, что может поражать переболевших и способен подавлять иммунную защиту, что сформировался на предыдущие варианты.
"Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом", - добавил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.