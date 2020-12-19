Врач предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине

Коронавирус атакует Украину с новой силой / Reuters

Украина в настоящее время переживает "катастрофический сезон" из-за сложной ситуации с COVID-19, а в конце этой зимы в стране возможна новая вспышка эпидемии коронавируса.

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, несмотря на частые антирекорды по заболеваемости в Украине, в других странах Запада проблемы с пандемией гораздо масштабнее.

Она подчеркнула, что в Украине удалось добиться определенных успехов в борьбе с пандемией и сдерживанию распространения опасного вируса, хотя санитарно-эпидемиологическая служба в нашей стране была разрушена.

Инфекционист допускает, что сейчас в Украине пик заболеваемости COVID-19, однако ближе к весне высока вероятность еще одной вспышки.

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"Мы сейчас проходим трудный этап, мы же об этом говорили, что осень и зима будут самыми тяжелыми за всю пандемию. Мы на это надеемся. Я думаю, у нас еще будет всплеск... может быть, до весны", - поделилась Голубовская в программе Свобода слова.

Врач назвала нынешний сезон катастрофическим и отметила, что следующий должен быть уже легче.

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