Врач предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине

Ольга Голубовская рассказала о новой вспышке COVID-19 в Украине.
Украина в настоящее время переживает "катастрофический сезон" из-за сложной ситуации с COVID-19, а в конце этой зимы в стране возможна новая вспышка эпидемии коронавируса.
По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, несмотря на частые антирекорды по заболеваемости в Украине, в других странах Запада проблемы с пандемией гораздо масштабнее.
Она подчеркнула, что в Украине удалось добиться определенных успехов в борьбе с пандемией и сдерживанию распространения опасного вируса, хотя санитарно-эпидемиологическая служба в нашей стране была разрушена.
Инфекционист допускает, что сейчас в Украине пик заболеваемости COVID-19, однако ближе к весне высока вероятность еще одной вспышки.
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"Мы сейчас проходим трудный этап, мы же об этом говорили, что осень и зима будут самыми тяжелыми за всю пандемию. Мы на это надеемся. Я думаю, у нас еще будет всплеск... может быть, до весны", - поделилась Голубовская в программе Свобода слова.
Врач назвала нынешний сезон катастрофическим и отметила, что следующий должен быть уже легче.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.