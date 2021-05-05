Врач признался, от какого штамма коронавируса вакцина не спасет

Появились новые штаммы коронавируса, от которых вакцина не спасет / Фото Reuters

В мире зафиксированы новые опасные штаммы коронавирусной инфекции, от некоторых из них не защищает даже вакцинация. Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала Украина 24.

"Мутации идут постоянно, ежесекундно вирус мутирует. Мы говорим о том, что есть некоторые варианты, где эти мутации уже зафиксированы. И эти варианты обладают новыми свойствами. Речь идет и о британском варианте, и южноафриканском, и бразильском, их несколько, и о нескольких американских... Теперь мы говорим об индийском варианте, но это не один вариант, а несколько. Они в себе сочетают ряд мутаций из предыдущих вариантов. Рано или поздно мы придем к ситуации, когда вакцины перестанут работать в отношении новых вариантов", - отметил иммунолог.

Волянский сообщил, что, по некоторым данным, вакцинация хуже защищает от индийского и других новых штаммов COVID-19.

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"О южноафриканском варианте мы получили информацию в начале года, когда стало ясно, что вакцинированные заболевают с той же частотой, что и не привитые", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине