Врач признался, от какого штамма коронавируса вакцина не спасет

Волянский сообщил, что, по некоторым данным, вакцинация хуже защищает от индийского и других новых штаммов COVID-19.
В мире зафиксированы новые опасные штаммы коронавирусной инфекции, от некоторых из них не защищает даже вакцинация. Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала Украина 24.
"Мутации идут постоянно, ежесекундно вирус мутирует. Мы говорим о том, что есть некоторые варианты, где эти мутации уже зафиксированы. И эти варианты обладают новыми свойствами. Речь идет и о британском варианте, и южноафриканском, и бразильском, их несколько, и о нескольких американских... Теперь мы говорим об индийском варианте, но это не один вариант, а несколько. Они в себе сочетают ряд мутаций из предыдущих вариантов. Рано или поздно мы придем к ситуации, когда вакцины перестанут работать в отношении новых вариантов", - отметил иммунолог.
Волянский сообщил, что, по некоторым данным, вакцинация хуже защищает от индийского и других новых штаммов COVID-19.
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"О южноафриканском варианте мы получили информацию в начале года, когда стало ясно, что вакцинированные заболевают с той же частотой, что и не привитые", - добавил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.