Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты

Ольга Голубовская раскрыла, какие препараты при коронавирусе принимают ее коллеги / Скриншот

Инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская поделилась, что все инфекционисты, которые заболели коронавирусом COVID-19, лечатся приблизительно по одинаковой схеме.

Лечение коронавируса в частности предусматривает прием антикоагулянта – препарата, который препятствует образованию тромбов, написала медик в Facebook.

Голубовская добавила, что даже при температуре до 40 градусов не принимала антибиотики.

Как лечат коронавирус в Украине – раскрыта схема инфекционистов:

– Температуру не сбивают (возможны редкие исключения);

– Не принимают антибиотики;

– Прием противовирусного препарата;

– Прием антикоагулянта.