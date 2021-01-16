Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты

Инфекционист отметила, что даже при очень высокой температуре не пила антибиотики.
Инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская поделилась, что все инфекционисты, которые заболели коронавирусом COVID-19, лечатся приблизительно по одинаковой схеме.
Лечение коронавируса в частности предусматривает прием антикоагулянта – препарата, который препятствует образованию тромбов, написала медик в Facebook.
Голубовская добавила, что даже при температуре до 40 градусов не принимала антибиотики.
Как лечат коронавирус в Украине – раскрыта схема инфекционистов:
– Температуру не сбивают (возможны редкие исключения);
– Не принимают антибиотики;
– Прием противовирусного препарата;
– Прием антикоагулянта.
- Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно, что Ольга Голубовская заболела коронавирусом. Потом медик пошла на поправку.
- Инфекционист говорила, что в Украине от COVID-19 людей спасает препарат Тоцилизумаб.
Автор: Екатерина Присяжнюк