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Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок

9 февраля 2021, 23:18
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Медик объяснил, какой способ защиты от коронавируса наиболее эффективен.

Коронавирус
Какая маска защищает от коронавируса / pixabay

Известный украинский врач-вирусолог Вадим Аристов рассказал, какой вид маски обеспечит наилучшую защиту от коронавируса.

"Речь уже должна идти не о масках, а о респираторах, так как эффект неожиданности или экономического дефицита уже прошел. Сейчас нужно пользоваться правильной защитой при респираторной инфекции", — сказал он.

По мнению Аристова, респираторы дают лучшую защиту.

"Известно, что респираторы имеют в 8-12 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу. А маски все же сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели", — пояснил врач, передает Украина 24.

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