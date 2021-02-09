Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок

Медик объяснил, какой способ защиты от коронавируса наиболее эффективен.
Известный украинский врач-вирусолог Вадим Аристов рассказал, какой вид маски обеспечит наилучшую защиту от коронавируса.
"Речь уже должна идти не о масках, а о респираторах, так как эффект неожиданности или экономического дефицита уже прошел. Сейчас нужно пользоваться правильной защитой при респираторной инфекции", — сказал он.
По мнению Аристова, респираторы дают лучшую защиту.
"Известно, что респираторы имеют в 8-12 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу. А маски все же сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели", — пояснил врач, передает Украина 24.
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Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.