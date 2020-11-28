УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса

28 ноября 2020, 09:31

Все, кто переболел коронавирусом, должны заниматься дыхательной гимнастикой, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой.

коронавирус
Врач рассказал, как освободиться от последствий коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 61 миллиона человек. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, инфекционист Владислав Жемчугов порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.

"У каждого человека программу реабилитации после коронавируса надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы — это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", — рассказал Жемчугов в комментарии РИА Новости.

У многих переболевших COVID-19, как напомнил эксперт, наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких.

"Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил Жемчугов.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

коронавирус симптомы коронавирус новости лечение коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун Зеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньгиЗеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньги
Следующий материал

Последние новости

10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:55
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
Реклама
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
06:29
Эксперт объяснил действия Франции и сделал прогноз по ситуации в Карабахе Видео
06:01
Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых
Реклама
05:30
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
05:05
Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака
04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске Видео
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
Реклама
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять