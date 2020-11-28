Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса

Все, кто переболел коронавирусом, должны заниматься дыхательной гимнастикой, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 61 миллиона человек. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, инфекционист Владислав Жемчугов порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.
"У каждого человека программу реабилитации после коронавируса надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы — это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения", — рассказал Жемчугов в комментарии РИА Новости.
У многих переболевших COVID-19, как напомнил эксперт, наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких.
"Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил Жемчугов.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.