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Врач рассказал о последствиях вакцинации от COVID-19

26 декабря 2020, 03:40
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В Израиле люди не боятся делать прививки, а процедура вакцинации от коронавируса является бесплатной, утверждает Борис Бриль.

коронавирус, вакцина
В Израиле люди не боятся делать прививки от COVID-19 - врач / Фото Reuters

Израильский доктор Борис Бриль вакцинировался от COVID-19 препаратом от Pfizer и не заметил побочных эффектов после прививки. Особой подготовки перед процедурой не проводилось.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, комментируя свое самочувствие после прививки от коронавируса, которую врач сделал 24 декабря.

По словам Бриля, его организм положительно отреагировал на препарат – никаких побочных эффектов доктор у себя не зафиксировал. Предварительной подготовки перед вакцинацией от COVID-19 он не проводил.

"Никаких побочных эффектов, даже поднятия температуры не наблюдаю. Никакой подготовки перед вакцинацией не было, потому что в принципе перед вакцинацией не нужны никакие параметры", - сказал врач.Читайте такжеВакцинация от COVID-19: в компании Pfizer назвали все побочные эффекты

Также он добавил, что в Израиле бесплатно вакцинируют от коронавируса. В первую очередь прививки делают пожилым людям и врачам. В стране доверяют медицине – люди не являются противниками вакцинации.

"У нас никогда не было противников прививок. Люди изучают, любят доверять врачам и медицине вообще, потому что медицина у нас высокого уровня", - подчеркнул Борис Бриль.

Вакцинация от COVID-19

  • Первым государством в мире, где стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, стала Великобритания. Прививки в первую очередь делают медицинским работникам и пожилым людям.
  • Массовая вакцинация началась и в США. Американцам стали делать прививки с 14 декабря.
  • Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech сделали заявление, согласно которому до конца 2021 года они доставят по всему миру как минимум 1,3 миллиарда доз своего препарата.
  • Вакцину компаний Pfizer/BioNTech одобрили в Великобритании, Канаде, Саудовской Аравии, Мексике и Бахрейне.

Израиль коронавирус новости вакцинация от коронавируса
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