Врач рассказал о сложной ситуации с COVID-19 и госпитализациями

Госпитализации можно было бы избежать при более правильной организации амбулаторной помощи, - врач-инфекционист / Reuters

Сейчас в больницах фиксируется тяжелая ситуация в связи с тем, что на госпитализацию поступают все больше пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении в специализированных условиях. Если бы амбулаторная помощь оказывалась людям более эффективно и качественно, загруженности больниц можно было бы избежать. Пациенты пребывают в растерянности и страхе, тяжелая нагрузка доводит медицинских работников до отчаяния. Об этом заявил киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский.

"Отдежурил несколько супертяжелых дежурств за последний час. Сложно. нагрузки доводят медиков до отчаяния. Очень много поступлений. Все поступающие - действительно тяжелые: кислородные или с длительной лихорадкой. Больница заполнена до отказа. Места свободные появляются лишь после выписки выздоравливающих. Конечно, основной контингент - люди с хроническими заболеваниями и с ковидом. Но есть и исключения. Относительно молодые и без выраженных сопутствующих патологий", - пишет доктор на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, вирус обладает своими специфическими особенностями и неожиданными реакциями организма. Есть врачи, которые хорошо знают, как лечить пациентов от коронавируса и проводят грамотную работу, однако не все случаи заболевания можно вылечить дома. Ситуация зависит от состояния здоровья заболевшего и наличия сопутствующих заболеваний.

"Бывает, что пациенты, даже при абсолютно четком ведении, все равно ухудшаются и должны продолжать лечение уже в стационаре. Хотя, это лишь определенная часть. Большинство выздоравливают без проблем с минимальным медикаментозным вмешательством", - сказал Дубровский.

При этом он добавил, что пациенты поступают на госпитализацию в состоянии отчаяния и не знают, кому доверять. Есть те, кто занимаются самолечением или начинают нервничать и переживать без повода. При этом существует множество информации о лечении коронавирусной инфекции, которая вводит людей в заблуждение.Читайте такжеВрач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине

"Отчаяние, страх и неопределенность заставили пациентов бегать и искать помощи отовсюду. Или заниматься самолечением... Очень простая иллюстрация нашего времени: человек, который заболел, начинает нервничать, переживать и накручивать себя на ровном месте. Противоречивой информации слишком много, и начинаются эти хаотичные движения: никому не нужное КТ, куча лишних несвоевременных анализов... Антибиотики на вирусную инфекцию, гормоны... Все на контрасте: кто-то аж трясется на ровном месте. Другой постепенно ухудшается, и даже этого не осознает. Многие вижу примеров, когда люди просто брошены на капризы судьбы", - отметил врач.

Кроме того, Дубровский также акцентировал внимание на том, что при правильном подходе можно было бы избежать большого количества госпитализаций. При разговоре с врачом и осмотре очень важно, чтобы пациентом были получены грамотные рекомендации. В том случае, если доктор увидит ухудшение картины заболевания, он оперативно направит пациента на госпитализацию.Читайте такжеВрач дал совет по поводу температуры при коронавирусе

"Даже если врач при повторном осмотре увидит ухудшение, он быстро сориентируется и направит на лечение в госпиталь. В этом нет ничего страшного. Именно для тяжелых пациентов и есть больницы. Своевременное лечение очень эффективно", - сказал доктор, отметив, что большая нагрузка на врачей выводит специалистов из строя, вследствие чего они начинают назначать лечение по шаблонному алгоритму.

Как утверждает врач, семейные доктора не получают денежных надбавок, работая с коронавирусными пациентами. Механизм лабораторной помощи людям можно пересмотреть, иначе с эффективным преодолением эпидемии COVID-19 в Украине могут возникнуть проблемы.

"Есть разные мнения, но, на мой взгляд, надо реорганизовывать дистанционное лечение. Этот путь уже проходили в первую волну, проходим с очень неприятным привкусом и сейчас. Будет возможность у врача видеть пациента, будет толк и эффект лечения на дому. Ковидные поликлиники на помощь ковидным госпиталям? Кажется, такая единственная слаженная система работала бы очень эффективно", - подчеркнул Евгений Дубровский.

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