На Закарпатье забитые больницы и большая смертность от COVID-19 - врач

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О ситуации с распространением коронавируса на Закарпатье рассказал главный врач центральной городской клинической больницы Ужгорода Иван Курах.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в области сложилась критическая ситуация из-за новой вспышки коронавируса, в больницы поступает много больных в тяжелом состоянии.

Медик обратил внимание на то, что на Закарпатье первая и вторая волна коронавируса были более мягкими.

"Третья волна слишком сложная. В моей больнице сначала открывали одно отделение, сейчас дошли до 5. У нас сейчас 190 коек. Другого выхода нет, потому что много больных поступает", - отметил он.

По словам главврача, только за одну ночь в больницу поступило 8 больных, при этом шестерым из них медики не смогли помочь.

"Больные поступают в очень запущенном состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Большинство больных из-за возраста, онкологии и сахарного диабета", - добавил Курах.

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Коронавирус в Украине