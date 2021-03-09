На Закарпатье забитые больницы и большая смертность от COVID-19 - врач

Многим пациентам медики уже не могут помочь из-за запущенности болезни, подчеркнул Иван Курах.
О ситуации с распространением коронавируса на Закарпатье рассказал главный врач центральной городской клинической больницы Ужгорода Иван Курах.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в области сложилась критическая ситуация из-за новой вспышки коронавируса, в больницы поступает много больных в тяжелом состоянии.
Медик обратил внимание на то, что на Закарпатье первая и вторая волна коронавируса были более мягкими.
"Третья волна слишком сложная. В моей больнице сначала открывали одно отделение, сейчас дошли до 5. У нас сейчас 190 коек. Другого выхода нет, потому что много больных поступает", - отметил он.
По словам главврача, только за одну ночь в больницу поступило 8 больных, при этом шестерым из них медики не смогли помочь.
"Больные поступают в очень запущенном состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Большинство больных из-за возраста, онкологии и сахарного диабета", - добавил Курах.
Читайте такжеИз охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда
Коронавирус в Украине
- За прошедшие сутки в Украине было выявлено 5 тыс. 572 новых больных COVID-19, среди которых 309 детей и 123 медработника.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 2 тыс. 136 человек, умерли - 106 человек, 1 тыс. 107 пациентов выписали из больницы, выздоровели - 1 тыс. 734 человека; было сделано 23 тыс. 227 тестирований.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, выздоровели - 1 млн 198 тыс. 254 человека, умерли - 27 тыс. 128, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 141 тыс. 341.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
- Вместе с тем за сутки 7 марта в Украине 910 человек было вакцинированы против COVID-19.С начала кампании по вакцинации привито 17 тыс. 947 человек.