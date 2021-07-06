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Врач рассказал, почему эффективность вакцины Pfizer снижена

6 июля 2021, 19:05
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По словам медика, все равно среди вакцинированных людей нет тяжелых случаев заболевания.

вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer в Украине / Фото Reuters

Врач из Израиля Рустам Джабаров рассказал новую информацию об эффективности вакцин Pfizer против коронавирусной инфекции COVID-19.

"То, что я слышу из новостей, вакцина Pfizer имеет более низкую эффективность, чем было ранее заверено. Но все равно среди вакцинированных людей нет тяжелых случаев заболевания, люди могут переболеть значительно легче. Эффективность снижена, но все равно те, кто вакцинирован и снова заболели, они не попадают в такие тяжелые ситуации, как невакцинированные люди", - заявил врач.

При этом врач отмечает, что вакцинация нужна обязательно.

"В этом есть определенное спокойствие, но было бы лучше, чтобы была гарантия, что ты снова не заболеешь. Тем не менее, все равно, даже имея новые данные, настроения в Израиле, что вакцинироваться надо. Здесь вакцинируют часть детей, старше 12 лет, достаточно массово. Я думаю, все это все равно будет положительно на будущее. В какой-то момент в Израиле отменили маски, сейчас снова вернули. И вот было заявление, чтобы ковидные больницы закрыли, сейчас их снова открывают", - добавил Джабаров.

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Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.

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