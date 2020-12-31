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Врач рассказал, поможет ли вакцина предотвратить COVID-19​

31 декабря 2020, 18:51

Инфекционист заявил, что каждую неделю в мире появляются минимум две мутации коронавируса.

Кому поможет вакцина от коронавируса / Reuters

Известный инфекционист Владимир Курпита рассказал, что вакцина от коронавируса сможет предотвратить мутировавший вирус.

"Думаю, лучше всего коронавирус сопоставить с гриппом, поскольку ежегодно в Украину и остальной мир приходят новые штаммы, и мы к этому привыкли. Ситуация заключается в том, что пока что нет таких предпосылок, чтобы говорить, что вакцина будет неэффективна. Но действительно, практически каждую неделю имеем минимум две мутации, которые официально регистрируются. А в общей базе сейчас находятся 300 тысяч разных штаммов вируса, которые присутствуют в разных странах. В том числе там есть данные из Украины, их около 20", — сказал врач, передает телеканал Украина 24.

Курпита также рассказал, как Украина будет обеспечивать хранение вакцины от коронавируса.

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"Китайская вакцина не требует таких жестких условий хранения, эти условия есть в Украине. Госпредприятие "Укрвакцина" обеспечивает хранение, транспортировку всех вакцин. Если говорить о вакцине Pfizer, где требование хранения до минус 70 градусов, сейчас проведены переговоры с частной компанией, которая имеет опыт доставки вакцины в Турцию, и она может обеспечивать тот минимум, который Pfizer будет готов предоставить Украине", — отметил медик.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:

  • У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
  • Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
  • 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.

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