Врач рассказал, поможет ли вакцина предотвратить COVID-19​

Инфекционист заявил, что каждую неделю в мире появляются минимум две мутации коронавируса.
Известный инфекционист Владимир Курпита рассказал, что вакцина от коронавируса сможет предотвратить мутировавший вирус.
"Думаю, лучше всего коронавирус сопоставить с гриппом, поскольку ежегодно в Украину и остальной мир приходят новые штаммы, и мы к этому привыкли. Ситуация заключается в том, что пока что нет таких предпосылок, чтобы говорить, что вакцина будет неэффективна. Но действительно, практически каждую неделю имеем минимум две мутации, которые официально регистрируются. А в общей базе сейчас находятся 300 тысяч разных штаммов вируса, которые присутствуют в разных странах. В том числе там есть данные из Украины, их около 20", — сказал врач, передает телеканал Украина 24.
Курпита также рассказал, как Украина будет обеспечивать хранение вакцины от коронавируса.
Читайте такжеВакцина для украинцев от COVID-19: в Минздраве раскрыли новые важные факты
"Китайская вакцина не требует таких жестких условий хранения, эти условия есть в Украине. Госпредприятие "Укрвакцина" обеспечивает хранение, транспортировку всех вакцин. Если говорить о вакцине Pfizer, где требование хранения до минус 70 градусов, сейчас проведены переговоры с частной компанией, которая имеет опыт доставки вакцины в Турцию, и она может обеспечивать тот минимум, который Pfizer будет готов предоставить Украине", — отметил медик.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.