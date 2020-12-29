Врач рассказал, сколько будет длиться острая фаза пандемии COVID-19

Когда коронавирус пойдет на спад / pixabay

Пандемия коронавируса завершится еще не скоро. Такое мнение озвучил глава национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, как минимум до конца 2021 года не стоит ждать завершения роста коронавирусной инфекции.

"Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться все же до конца 2021-го", – отметил Лапий, передает Украина 24.

По его словам, это не означает, что летом 2021 года мы вернемся в привычный ритм жизни.

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"Иммунитет у части населения Земли будет формироваться из-за болезни, но до коллективного иммунитета очень далеко. Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021, мы говорим о острой фазе пандемии", - заявил Лапий.

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