Врач рассказал, сколько на самом деле украинцев переболели коронавирусом

Александрин назвал неофициальную статистику по коронавирусу / Reuters

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что украинцы уже выработали коллективный иммунитет против COVID-19, при этом официальная статистика заболеваемости коронавирусом сильно занижена.

По его словам, реальное количество переболевших COVID-19 может приближаться к 19 миллионам.

"Одназначно статистические данные не отображают действительность, потому что у нас в Украине нет системы эпиднадзора. Если мы очень быстренько проанализируем, какое же действительно количество заболевших COVID-19, мы можем обратить внимание на некоторые данные, что в нашей стране, к сожалению, от общего количества выявленных случаев COVID-19 более 50-60% ежедневно подлежит госпитализации, в то время как в США и Великобритании данный показатель не превышает 4%. Если мы сделаем обычное уравнение, пропорцию, то мы на сегодняшний день выходим на минимум 19 миллионов жителей Украины, которые перенесли COVID-19", - отметил эпидемиолог, передает телеканал Украина 24.

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По его оценкам, в Украине уже можно говорить о коллективном иммунитете против коронавируса.

"Единственное, я считаю, что мы этот коллективный иммунитет заработали… как в средневековье. В нашей стране были созданы все условия для того, чтобы люди инфицировали друг друга, и мы переболели обычным путем", - подчеркнул Александрин.

Стоит отметить, что по официальной статистике министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 17 февраля, за все время пандемии в Украине заболели 1 280 904 человека; выздоровели 1 128 895 человек; летальных исходов 24 689.

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Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.

Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.