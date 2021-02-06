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Врач рассказал, стоит ли повышать иммунитет для защиты от коронавируса

6 февраля 2021, 20:08
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Иммуностимуляторы часто назначают при коронавирусе - это очень опасно, ведь реакция организма может быть непредсказуемой.

коронавирус
Врач рассказал об опасности иммуностимуляторов / Фото Reuters

Известный иммунолог Борис Донской, который работает в Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени О.Лукьяновой в Киеве поведал, нужно ли пить препараты для повышения иммунитета во время пандемии.

"Иммунная система очень по своей сложности похожа на нервную. Но на примере нервной легче объяснить. Мы знаем кучу препаратов, усиливающих активность нервной системы. Среди них есть легальные и нелегальные. Но ни один из этих препаратов не усиливает ее эффективности. То есть, мы можем видеть розовых слонов, нам может казаться, что мы летаем. Мы усиливаем импульсы, усиливаем сердцебиение. Но эффективность работы нашей нервной системы, нашего интеллекта, только ухудшается. Даже за руль не стоит садиться под действием таких усилителей. И мы знаем, что с такими усилителями, скорее всего, закончим плохо", - сказал врач в интервью LB.ua.

По словам Донского, то же касается и стимуляции иммунной системы. Можно усилить то или иное звено, есть много химических веществ, которые это могут сделать. Но при этом будет искажено регуляторнисть системы.

"Иммунная система подчиняться своим регуляторным механизмам, так же как наши руки, ноги и сердце должны подчиняться нервной системе. Если звена иммунной системы выходят из-под контроля, это самое опасное, что может быть для организма. Потому что они без контроля найдут таких интересных врагов внутри организма, что мы уже потом никогда не сможем это разрулить", - отметил иммунолог.

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По словам врача иммуностимуляторы очень опасны для здоровья.

"Они опасны однозначно, в любом случае. Только в случаях, когда мы видим в иммунной системе действительно катастрофический дефект, при иммунодефицитах, оправдано использовать иммуностимуляторы и имунокомпенсаторы. Потому что без этого организм обречен. А для пациентов, которые имеют собственную работающую иммунную систему - в любом случае. И хуже всего, если их назначить при болезни", - сказал врач.

Иммуностимуляторы часто назначают при коронавирусе - это очень опасно, ведь реакция организма может быть непредсказуемой.

"Иммуностимуляторы и детям при соплях назначают. Это абсолютно не обосновано и это путь в никуда, лучший способ испортить иммунную систему - во время заболевания еще что-то такое назначить. Как одновременно бежать марафон и выкурить сигару. Реакция может быть непредсказуема", - подытожил медик.

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