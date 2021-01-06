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Врач рассказала, как изменился COVID-19 в Украине

6 января 2021, 06:42
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Медикам приходится разрабатывать для разных пациентов разную реабилитацию, так как коронавирус способен провоцировать множество осложнений.

коронавирус,больница
Некоторые инфицированные остаются на стационарном лечении несколько месяцев / УНИАН

В Украине увеличилось количество "тяжелых" госпитализированных с коронавирусом пациентов, причем их возраст снизился до 40 лет.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, врачам физически тяжело – потому что больных много. Но уже сейчас видно, что количество поступающих, хоть и немного, но снижается.

"Зато сейчас есть нормативные документы и протоколы, которые позволяют эффективно лечить людей. А лечение очень необычное. Причем, им занимаются доктора разных специальностей, не только инфекционисты. Для них это вообще все загадка. Но мы все время внедряем новые методы, как и весь мир, выходим за рамки протоколов", – отметила Голубовская.

Согласно исследованиям, COVID-19 может сохраняться в организме человека до 12 недель. В это время вирус может индуцировать иммунные и аутоиммунные реакции, которые еще малоизучены. Медик отметила, что некоторые инфицированные остаются на стационарном тяжелом лечении месяц, полтора и даже два. Врач добавила, что даже после выписки из стационара в отдельных случаях длительное время существует угроза развития тромбообразования.

"Если человек выписывается и у него тяжелейшее поражение легких, здесь нужна, конечно, уже другая реабилитация. Вы же видите, какие больные у нас. У некоторых легкие поражены на 90-100%" – рассказала инфекционист.

Коронавирусная инфекция может очень быстро прогрессировать – и это самое страшное, считает Голубовская.

"КТ человек сделал, там написали какой-то процент. Но на этом проценте все не останавливается. Заболевание продолжает прогрессировать", – сказала врач.

По ее словам, медикам приходится разрабатывать для разных пациентов разную реабилитацию. Это связано с тем, что коронавирус способен провоцировать множество осложнений.

"У кого-то поражение нервной системы с развитием полинейропатии, у кого-то миокардит. Он, к слову, в последнее время часто встречается как осложнение коронавирусной инфекции", – отметила Голубовская.

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