Врач рассказала, как коронавирус повлиял на смертность в Украине

По словам медика, из-за пандемии коронавируса ситуация со смертность в Украине изменилась.
Официальная статистика смертности от коронавируса в Украине отличается от реальной. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова во время чата на Главреде.
"Реальная цифра (смертности от коронавируса - ред.) больше, но насколько точно - невозможно сказать. Мы сможем лишь сравнить количество украинцев, которые умерли от любых причин за определенный период во время эпидемии, с количеством умерших за аналогичный период 2019 года. Когда сравнили цифры осенних месяцев и выяснили, что было плюс 30-35% смертей", - говорит медик.
По ее словам, смерти наступали, потому что людям своевременно не оказали медицинскую помощь.
"И это не диагностирован COVID-19, и смерти дома, а также смерти от других болезней из-за того, что люди не получили своевременно медицинскую помощь, поскольку в нынешней медицинской системе для них не оказалось места, потому что она вся была перепрофилирована на коронавирус. Такие страшные жатва этой пандемии", - добавила Екатерина Амосова.
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Отметим, с начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 961 956 случаев заражения COVID-19. Скончались от коронавируса, по состоянию на 20 апреля, 40 367 человек.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 19 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.