Врач рассказала, как коронавирус повлиял на смертность в Украине

Амосова рассказала о смертность от коронавируса в Украине / УНІАН

Официальная статистика смертности от коронавируса в Украине отличается от реальной. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова во время чата на Главреде.

"Реальная цифра (смертности от коронавируса - ред.) больше, но насколько точно - невозможно сказать. Мы сможем лишь сравнить количество украинцев, которые умерли от любых причин за определенный период во время эпидемии, с количеством умерших за аналогичный период 2019 года. Когда сравнили цифры осенних месяцев и выяснили, что было плюс 30-35% смертей", - говорит медик.

По ее словам, смерти наступали, потому что людям своевременно не оказали медицинскую помощь.

"И это не диагностирован COVID-19, и смерти дома, а также смерти от других болезней из-за того, что люди не получили своевременно медицинскую помощь, поскольку в нынешней медицинской системе для них не оказалось места, потому что она вся была перепрофилирована на коронавирус. Такие страшные жатва этой пандемии", - добавила Екатерина Амосова.

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Отметим, с начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 961 956 случаев заражения COVID-19. Скончались от коронавируса, по состоянию на 20 апреля, 40 367 человек.

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