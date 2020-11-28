Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома

Лежание на животе повышает показатель насыщения крови кислородом. Кроме того, когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 61 миллиона человек, а число жертв COVID-19 приближается к отметке в 1,5 миллиона. Все люди болеют по-разному, при этом большинство лечатся дома. Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями клинической больницы №2 Мария Мясникова рассказала, что людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, но решившим лечиться дома, рекомендуется обильное витаминизированное питье. Также необходимо чаще лежать на животе.
Кроме того, важно точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. В частности, принимать назначенные лекарственные препараты, сообщает агентство "Москва". Чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость.
Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литра в день, то при повышенной температуре он должен увеличить ее количество, а также добавить витаминизированное питье. В этой связи врач призвала не забывать про фрукты, богатые витамином C.
Лежание на животе повышает показатель насыщения крови кислородом. Кроме того, когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких.
"Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал", - сказала Мясникова.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.