Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома

Врач рассказала, как лечить коронавирус дома / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 61 миллиона человек, а число жертв COVID-19 приближается к отметке в 1,5 миллиона. Все люди болеют по-разному, при этом большинство лечатся дома. Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями клинической больницы №2 Мария Мясникова рассказала, что людям, заболевшим коронавирусной инфекцией, но решившим лечиться дома, рекомендуется обильное витаминизированное питье. Также необходимо чаще лежать на животе.

Кроме того, важно точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. В частности, принимать назначенные лекарственные препараты, сообщает агентство "Москва". Чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость.

Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литра в день, то при повышенной температуре он должен увеличить ее количество, а также добавить витаминизированное питье. В этой связи врач призвала не забывать про фрукты, богатые витамином C.

Лежание на животе повышает показатель насыщения крови кислородом. Кроме того, когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких.

"Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал", - сказала Мясникова.

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