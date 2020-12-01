Врач рассказала, как при COVID-19 легкие сами себя уничтожают

Легкие при COVID-19 могут сами себя уничтожать – появляется слишком много рубцов, поделилась врач / Reuters

Патологоанатом из Львовского областного патологоанатомического бюро Алина Колесник сообщила, что если в организме человека из-за коронавируса COVID-19 начинается повреждение легких, то этот орган пытается обновиться.

Легкие могут пытаться обновиться слишком интенсивно, появляется слишком много рубцов, возникает фиброз, рассказала врач Фактам.

Собеседница отметила, что легкие пытаются спастись и в какой-то момент сами начинают себя уничтожать.

"…если сильно порезаться, то со временем образуется рубец. То же происходит с легочной тканью, когда ее поражает коронавирус. Воспаление легких – это ответ на повреждение. Простыми словами, легкие пытаются обновиться, но это происходит очень интенсивно…", – объяснила врач.

Ранее инфекционист Евгений Дубровский говорил, что сам по себе COVID-19 очень слабый и не может повредить легкие человека.

Врач добавил, что легкие при некоторых обстоятельствах способна повредить иммунная система.

Справка. Фиброзом называют разрастание соединительной ткани, в результате которого появляются рубцовые изменения, пишет Wikipedia.