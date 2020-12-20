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Врач рассказала, как уберечься от „матового стекла" на легких при COVID-19

20 декабря 2020, 11:51

Причиной „матового стекла" является тромбоз капилляров легких.

коронавирус
На фоне COVID-19 развивается не пневмония, а пневмонит / Фото Reuters

При коронавирусной инфекции легкие человека покрываются "матовым стеклом". Причиной этого является тромбоз капилляров легких.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук в интервью изданию Факты.

По ее словам, на фоне COVID-19 развивается не пневмония, а пневмонит.

"Этот диагноз тоже не новый. Он сопровождает и другие вирусные инфекции. Но заболевание принципиально отличается от пневмонии. Это поражение или тромбоз капилляров легких. Вот почему на КТ видны не очаги воспаления, (как при бактериальной пневмонии), а "матовое стекло", - рассказала Казмирчук.

По словам врача, чтобы избавиться от "матового стекла", нужно применять противотромбозное лечение.

Справка.Пневмония, воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол, передает Википедия. Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной инфекции, затрагивающей лёгкие. Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.

Пневмонит, пульмонит — интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол, сопровождающееся их рубцеванием.

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Напомним:

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