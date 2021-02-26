Врач рассказала, как вакцины от коронавируса в Украине выбрасывают в мусор

Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине / Reuters

Врач черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко рассказала, как после старта вакцинации от коронавируса в Украине, оставшиеся дозы вакцины CoviShield попросту утилизируют.

"Вчера на Буковине прививали 54 человека. В одном флаконе - 10 доз. Значит, 6 доз вакцины выброшено "в свалку" (утилизировано), ведь после вскрытия флакон нельзя более 6 часов хранить", - заметила врач.

Дело в том, что на первом этапе вакцинации согласно принятому протоколу прививки получат медработники и персонал, который оказывает помощь больным с коронавирусом.

Ольга Кобевко говорит, что такое слепое следование правилам приводит к пустой трате денег и подвергает риску здоровье людей, которые могли бы получить эти прививки.

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"Можно было без проблем, вакцинировать руководство области. Можно было вакцинировать других медиков красной зоны. Можно было прививать тех, кто желает (есть авторитетные люди, которые хотели прививаться и показать пример обществу)", - возмущается медик в Facebook.

Она привела статистику по вакцинации в разных областях. Судя по цифрам, такое происходит не только в Черновицкой области.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.

В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.

Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.

Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.