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Врач рассказала, когда украинцы получат коллективный иммунитет от COVID-19

27 апреля 2021, 07:14
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Алла Мироненко предупредила, что осенью ожидается новая вспышка коронавируса.

коронавирус
Большое количество украинцев переболело COVID-19 во время последней вспышки / Фото Reuters

На сегодняшний день около половины украинцев переболели коронавирусом. Летом COVID-19 скорее всего немного утихнет, а осенью будет новый подъем заболеваемости.

При этом базовый коллективный иммунитет от коронавируса может быть сформирован до конца текущего года. Такой прогноз озвучила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко, передает Obozrevatel.

По ее словам, большая часть населения Украины переболела коронавирусом буквально за последние два месяца. Реальное количество тех, кто переболел, можно примерно оценить на основании косвенных показателей. В частности, об этом свидетельствует рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.

"Это по ориентировочным оценкам, потому что многие из тех, кто болел, не могли сделать тестирование или не у всех коронавирус смогли обнаружить. Сельская местность, районные центры, там, где нет вирусологических лабораторий, ставили диагноз "респираторная болезнь" без лабораторного подтверждения, и это шло в общую статистику, хотя на самом деле это был тот самый COVID-19 ", – объяснила Мироненко.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о четвертой волне коронавирусаМедик отметила, что порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в частности, гриппом, был превышен.

"Летом, я думаю, будет более спокойная ситуация, тем более, что начали делать прививки. Осенью нас точно ждет определенный подъем заболеваемости. До конца года мы будем иметь базовый коллективный иммунитет", – спрогнозировала Мироненко.

Алла Мироненко

Eкраинский врач-эпидемиолог. Доктор медицинских наук (2001).

С 1992 по 2001 год занимала должность заведующей лаборатории гриппа в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней. В 2001 году получила ученую степень доктора медицинских наук. В течение 2001-2009 гг. - ведущий научный сотрудник, а с 2009 года - заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций, руководитель Центра гриппа, передает Википедия.

Основным направлением исследований Аллы Мироненко является молекулярно-генетический и антигенный мониторинг гриппа и других респираторных вирусных инфекций.

Как сообщал Главред, бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса - это абсолютный миф.

По его словам, понятие коллективного иммунитета нужно забыть, и получить его нереально.

"Это возможно только тогда, когда население переболеет естественным путем. Будет добыт коллективный иммунитет. Уже доказано, что, например, южноафриканский штамм коронавируса на иммунитет, сформированный уханьским штаммом, практически не реагирует - 10% всего", - объяснил он.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
  • Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая. Также он сказал, что в этом году не стоит украинцам ходить и святить куличи.
  • 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.

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