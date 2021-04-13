Врач поведала, зачем колоть вторую дозу вакцины от COVID-19

Руководитель Центра респираторной медицины клиники Феофания Светлана Гук поведала, для чего нужно второй раз колоть вакцину от коронавируса.
Вторая доза вакцины от коронавируса обязательно должна быть сделана тем же препаратом, что и первая, иначе результат вакцинации может быть непрогнозируемым, заявила руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук в эфире канала Украина 24.
"Если думать логически, учитывая, какие у нас обстоятельства с вакцинами, я думаю, что возможность вакцинации другим производителем допустима. Но очень важна методика производства этой вакцины - это векторная вакцина, РНК-вакцина или это инактивированная вакцина. На мой взгляд, смешивать типы производства - не производителей, а именно типы производства - не то, чтобы нельзя... Никто не может спрогнозировать, что мы получим то, ради чего мы это делали", - рассказала Гук.
Она также разъяснила необходимость получения второй дозы вакцины.
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"Это бустерная доза. Она в большей степени активирует т- клеточный иммунитет - тот, который больше принимает участия в длительной защите от любой вирусной инфекции", - отметила врач.
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:
- Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotechв размере 215 тысяч доз в конце марта.
- До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения МаксиСтепанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.