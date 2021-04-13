Врач поведала, зачем колоть вторую дозу вакцины от COVID-19

Зачем делать две прививки от коронавируса пояснила врач / УНИАН

Вторая доза вакцины от коронавируса обязательно должна быть сделана тем же препаратом, что и первая, иначе результат вакцинации может быть непрогнозируемым, заявила руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук в эфире канала Украина 24.

"Если думать логически, учитывая, какие у нас обстоятельства с вакцинами, я думаю, что возможность вакцинации другим производителем допустима. Но очень важна методика производства этой вакцины - это векторная вакцина, РНК-вакцина или это инактивированная вакцина. На мой взгляд, смешивать типы производства - не производителей, а именно типы производства - не то, чтобы нельзя... Никто не может спрогнозировать, что мы получим то, ради чего мы это делали", - рассказала Гук.

Она также разъяснила необходимость получения второй дозы вакцины.

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"Это бустерная доза. Она в большей степени активирует т- клеточный иммунитет - тот, который больше принимает участия в длительной защите от любой вирусной инфекции", - отметила врач.

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