Врач растолковал, почему в Украине "затих" коронавирус / Reuters

В понедельник, 25 января, в первый день после локдауна в Украине, статистика коронавируса улучшилась, несмотря на предыдущие прогнозы Минздрава о вспышке заражений после новогодних и рождественских праздников. Как заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, статистика действительно достаточно стабильная, у нас не произошло скачка вверх новых случаев и скачка госпитализаций.

"Госпитализация "плавает" от тысячи до двух тысяч человек, это такой средний показатель в Украине. Пока такого сладкого состояния, что у нас все хорошо, — нет. Сейчас ситуация средней тяжести, но все же пошло уменьшение количества пациентов в стационарах. Это не во всех городах, но во многих крупных городах уже появилось больше свободных мест, и соответственно нагрузки уменьшились. Это плюс. То есть вместо того, чтобы получить после Нового года большее количество инфицирования, мы этого не получили", - сказал врач в комментарии ТСН.

По его словам, врачи пока не могут понять, с чем это связано.

"Почему вирус в Украине распространяется какими-то другими путями. Очевидно, коллективный иммунитет у нас еще не выработался, потому, если бы он у нас был, мы бы не имели 2 тыс. госпитализаций за прошедшие сутки. Мы бы имели гораздо меньше, или вообще не имели", - сказал он.

Также Жиравецкий добавил, что частные и государственные лаборатории заявляют, что количество пациентов, которые тестируются, таки уменьшилось.

"Если мы сейчас будем акцентировать внимание на тестах, то у нас потом может не хватать финансов на лекарства и на другие вещи. И сделать такие лабораторные центры, которые будут делать множество тестов, - это хорошо, но что оно нам даст? Ну, будет у нас статистика, например, сегодня 25 тысяч, но тем людям все равно скажут оставаться дома. Но, как вы видите, Италия, Испания, Великобритания имеют много подтвержденных случаев, жесткий локдаун и все равно идет распространение. У нас, как минимум, не увеличилось количество госпитализаций", - добавил врач.

Жиравецкий убежден, что погодные условия на уменьшение количества случаев инфицирования у нас не повлияли.

"Я думаю, одним из факторов, который повлиял на уменьшение распространения вируса, является количество людей, которые уже переболели. Но это еще не 50-80%, к этой цифре нам еще далеко", - особо отметил врач, и добавил: "Я думаю, у нас где-то 35-40% уже переболело COVID-19, поэтому распространение вируса замедлился. Действительно, многие переболели".

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