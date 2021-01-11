Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном"

В Украине жесткий карантин не даст результатов, на которые рассчитывали, считает Андрей Александрин.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин оценил введение жесткого карантина в Украине из-за эпидемии коронавируса.
В интервью Оbozrevatel он подчеркнул, что введенный в Украине локдаун не даст тех результатов, на которые рассчитывали на его старте.
Эксперт напомнил, что во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет.
"В нашей стране движущей силой распространения COVID-19 является детское население. Да, оно не является группой риска, но оно очень хорошо передает коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек", - говорит он.
Эпидемиолог обратил внимание на то, что в Украине с детским населением никто не работает, его никто не тестирует.
"И второй фактор – общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел с ним порядок. А о том, что малый бизнес убили до конца, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать", - добавил Александрин.
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Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.