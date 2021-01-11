УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном"

11 января 2021, 10:59
Прослушать новость
Остановить

В Украине жесткий карантин не даст результатов, на которые рассчитывали, считает Андрей Александрин.

карантин в Украине
В Украине ужесточили карантин / УНИАН

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин оценил введение жесткого карантина в Украине из-за эпидемии коронавируса.

В интервью Оbozrevatel он подчеркнул, что введенный в Украине локдаун не даст тех результатов, на которые рассчитывали на его старте.

Эксперт напомнил, что во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет.

"В нашей стране движущей силой распространения COVID-19 является детское население. Да, оно не является группой риска, но оно очень хорошо передает коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек", - говорит он.

Эпидемиолог обратил внимание на то, что в Украине с детским населением никто не работает, его никто не тестирует.

"И второй фактор – общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел с ним порядок. А о том, что малый бизнес убили до конца, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать", - добавил Александрин.

Читайте такжеТолкучка в метро и маршрутках: как в Киеве работает транспорт во время жесткого карантина

Ужесточение карантина в Украине:

  • В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
  • В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
  • Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
  • Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
  • Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
  • Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
  • Продолжит работать общественный транспорт.
Андрей Александрин карантин в Украине Карантин в Киеве карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном"». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условиеПродление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие Зеленский сделал заявление о локдауне в УкраинеЗеленский сделал заявление о локдауне в Украине Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомовЗатяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов Подпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандалаПодпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 январяЛокдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 января
Следующий материал

Последние новости

11:49
Голая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фото
11:41
Прививка от COVID-19 за деньги: в Минздраве назвали сроки платной вакцинации Видео
11:36
Что вызывает рак простаты: факторы риска Видео
11:30
Жесткий карантин в Киеве: супермаркеты возобновили продажу "запрещенки" Видео
11:25
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
Реклама
11:20
Молодая жена Виктора Павлика забеременела на карантине
11:07
"Эпоха пандемий": иммунолог предупредил о невиданных вирусах Видео
11:02
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
10:59
Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном" Видео
10:58
Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен Видео
10:37
Толкучка в метро и маршрутках: как в Киеве работает транспорт во время жесткого карантина Видео
10:37
Герпес: как облегчить неизлечимый вирус Видео
10:28
Компания Amazon отрезала любимую соцсеть сторонников Трампа от своих серверов Видео
10:23
Американцы окончательно потеряли свою Америку мнение
10:19
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
10:00
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
09:55
Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин Видео
09:43
Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели Видео
09:25
Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер Видео
09:25
Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация мнение
Реклама
09:23
Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила Видео
09:22
СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 Видео
09:11
Кальций: признаки и симптомы недостаточности Видео
08:58
Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк
08:12
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
08:11
В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине мнение
08:04
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного" Видео
07:51
Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий Видео
07:14
Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь Видео
06:49
Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности мнение
06:40
Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды Видео
06:22
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
05:44
В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина Видео
05:01
"Украина рядом": в МИД Украины отреагировали на авиакатастрофу в Индонезии Видео
04:41
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
04:30
"Не обгоняй с правого бока": Патрульная полиция опозорилась странными бордами Видео
03:52
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
03:13
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
02:35
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
01:30
Кого в Украине сразил коронавирус: эксперт назвал устрашающую цифру Видео
Реклама
00:51
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
00:32
Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg Видео
00:25
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
00:03
Сын Лукашенко впервые заговорил о "даме сердца"
10 января, воскресенье
23:39
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
23:00
В Тернополе губернатор повторно заболел коронавирусом Видео
22:56
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
22:29
Шварценеггер осудил штурм Капитолия и "бесхребетных" политиков Видео
22:10
Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года Видео
22:03
IO Interactive продолжает делиться геймплейными кадрами скоро выходящего Hitman III Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять