Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном"

В Украине ужесточили карантин / УНИАН

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин оценил введение жесткого карантина в Украине из-за эпидемии коронавируса.

В интервью Оbozrevatel он подчеркнул, что введенный в Украине локдаун не даст тех результатов, на которые рассчитывали на его старте.

Эксперт напомнил, что во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет.

"В нашей стране движущей силой распространения COVID-19 является детское население. Да, оно не является группой риска, но оно очень хорошо передает коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек", - говорит он.

Эпидемиолог обратил внимание на то, что в Украине с детским населением никто не работает, его никто не тестирует.

"И второй фактор – общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел с ним порядок. А о том, что малый бизнес убили до конца, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать", - добавил Александрин.

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Ужесточение карантина в Украине: