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Врач развенчал миф о том, что у трети украинцев есть иммунитет против COVID-19

8 июля 2021, 09:39
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Наличие антител к коронавирусу не означает наличие иммунитета, заявил Андрей Александрин.

Коронавирус, люди
Согласно исследованию, у 33% украинцев есть антитела к коронавирусу / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины совместно с Мировым банком и Украинским институтом социологических исследований имени А. Яременко замеряли уровень антител к коронавирусу у украинцев. По результатам исследования, в котором приняли участие 6 тысяч человек, антитела были обнаружены у 33% - то есть у каждого третьего украинца.

Врач-эпидемиолог, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин считает, что данная информация нуждается в научной проверке. По его словам, наличие антител к коронавирусу не означает наличие иммунитета.

"Я еще не ознакомился с этим исследованием, но думаю, что оно не является репрезентативным. Такие исследования должны быть опубликованы и подвержены оценке специалистов", – сказал Александрин в интервью изданию Obozrevatel.

Читайте такжеВрач рассказала, когда украинцы получат коллективный иммунитет от COVID-19"Наличие титра антител не говорит о том, что у человека есть иммунитет. А как я понимаю, в этом исследовании определялся именно титр антител. Но даже если мы представим, что у 33% населения есть иммунитет, этого недостаточно для того, чтобы был создан коллективный иммунитет. Риски все еще огромные", – считает эксперт.

Как сообщал Главред, ученые выяснили, что иммунитет, который был приобретен после перенесенного коронавируса, может эффективно защищать от COVID-19 почти в течение года.

Ранее ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что перекрестного иммунитета от разных штаммов коронавируса скорее всего не будет.

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