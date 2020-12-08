Врач развенчал популярные мифы о лечении коронавируса

Лекарства от коронавируса не существует / УНИАН

На данный момент не существует эффективного препарата для лечения коронавируса.

Об этом заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

"Препаратов, которые эффективно, качественно уничтожают вирус, не существует. Есть один Ремдесивир, который показал какую-то минимальную эффективность и его рекомендуют применять, но в первые дни заболевания. И еще один препарат, который у нас широко не используется. Но стоимость Ремдесивира составляет несколько тысяч долларов, и это часто не за счет государства. А государство тоже не успевает за этими новинками - пока это в тренде, пока через несколько месяцев не выпустят следующий какой-то препарат и скажут: "Извините, мы проверили этот препарат, но он уже не в тренде, он не работает", - рассказал медик.

Он отметил, что уничтожить коронавирус сейчас невозможно. По его словам, никакие витамины также не помогут убить вирус и предотвратить заражение.

"И витамин D в больших дозах, и С, и цинк, и еще множество различных иммуномодуляторов украинского производства, которые в принципе не работают, но, к сожалению, в рецептах есть для успокоения пациентов. Ведь если врач ничего не назначил, то, значит, врач некомпетентен", - рассказал Жиравецкий.

Он добавил, что эти препараты при лечении коронавируса на самом деле не работают. Это лишь стабилизаторы, которые могут улучшить состояние, немного уменьшить воспаление в организме, сделать легкий детокс.

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