Врач развенчал популярный в Украине миф о вакцинации

Врач развенчал миф о вакцинации / Reuters

Вакцина от опасного коронавируса не препятствует заражению, а всего лишь сводит к минимуму риск тяжелых осложнений - именно поэтому не нужно надеяться на то, что человек, который сделал прививку, впредь не заболеет.

"Доверие к вакцинации является одной из проблем, с которой столкнулась власть не только в Украине, но и за границей. Нужно быть очень взвешенным, так как вакцины, которые приходят, это вакцины компании Pfizer, к которым в мире достаточно высокий интерес, а после этого придут вакцины других производителей. Важно соблюдать баланс - если приглашать звезд или высших должностных лиц, нужно продемонстрировать, что они вакцинируются не только Pfizer, но и другими типами вакцин, которые будут доступны для обычных граждан", - сообщил известный врач-инфекционист Владимир Курпита.

По словам врача, основной вопрос, интересующий население, – "не эффективность, а безопасность".

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"Можно четко сказать, что безопасность вакцин является доказанной во всех исследованиях, представленных ВОЗ. В отношении эффективности - мы должны еще раз отметить, что вакцина не препятствует заражению, она препятствует развитию тяжелых осложнений. С этой точки зрения она эффективна и защищает все возрастные группы и людей с сопутствующими заболеваниями", - объяснил Курпита.

Как подчеркнул инфекционист, "если кто-то ожидает, что сделает прививку и не заболеет – это не совсем правильная информация".

Вакцина CoviShield для Украины: