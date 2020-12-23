Врач развеял фейк о новом штамме коронавируса​

Новый штамм коронавируса очень быстро передается / Reuters

Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.

Также доктор отметил, что не понимает почему есть такие различия в статистике заболеваний в разных странах. Например, в Индии очень малый прирост заболевших и летальных исходов. В то время, как в США и Британии каждый день фиксируют очень много новых случаев заболеваний коронавирусом.

Жиравецкий сообщил, что британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что новый штамм очень быстро передается от человека к человеку.

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"Это означает, что больше людей могут заражаться коронавирусом, но в данной ситуации мы и так видим, что люди быстро инфицируются. Тестирование не меняется, те же самые тесты остаются. Нет никаких гарантий, что новый штамм не будет заражать уже переболевших коронавирусом людей", - отметил врач на своей странице в Facebook.

Жиравецкий напомнил, что новый штамм коронавируса не переносится человеком тяжелее, чем его предшественник.

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