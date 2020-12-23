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Врач развеял фейк о новом штамме коронавируса​

23 декабря 2020, 20:04

Британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что новый штамм очень быстро передается от человека к человеку.

Новый штамм коронавируса очень быстро передается / Reuters

Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.

Также доктор отметил, что не понимает почему есть такие различия в статистике заболеваний в разных странах. Например, в Индии очень малый прирост заболевших и летальных исходов. В то время, как в США и Британии каждый день фиксируют очень много новых случаев заболеваний коронавирусом.

Жиравецкий сообщил, что британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что новый штамм очень быстро передается от человека к человеку.

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"Это означает, что больше людей могут заражаться коронавирусом, но в данной ситуации мы и так видим, что люди быстро инфицируются. Тестирование не меняется, те же самые тесты остаются. Нет никаких гарантий, что новый штамм не будет заражать уже переболевших коронавирусом людей", - отметил врач на своей странице в Facebook.

Жиравецкий напомнил, что новый штамм коронавируса не переносится человеком тяжелее, чем его предшественник.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
  • Отметим, накануне и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине пока не зарегистрировали случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19.

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