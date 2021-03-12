Врач сделал заявление об отсутствии третьей волны СOVID-19 в Украине

Информация о третьей волне коронавируса в Украине не соответствует действительности - врач / УНИАН

Информация о том, что в Украине началась третья волна коронавируса, не соответствует действительности. В стране идет вторая волна, которая началась в марте и до сих пор продолжается, заявил в эфире телеканала Украина 24 врач-иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, в настоящий момент в стране продолжает идти вторая волна коронавирусной инфекции. Однако о третьей волне говорить нельзя.

"То, что нам сегодня преподносится некая информация о третьей волне в Украине – это абсолютно неправдивая информация. Потому что это вторая волна, которая началась в марте и не закончилась до сих пор. Здесь можно поспорить, где источники неправдивой информации", - считает Волянский.

Также он добавил, что делать прививки вакцинами от коронавируса, которые применяются сейчас, можно. Но нельзя сказать, что вакцинация может уберечь от заболевания COVID-19. К тому же пока нет четких сведений о влиянии препаратов на тех людей, которые сделали прививку, будучи зараженными инфекцией. Прецедент Израиля показывает, что даже привившись можно заболеть коронавирусом.Читайте такжеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне

"Вакцинироваться можно, потому что все вакцины, которые применяются на сегодняшний день, являются не живыми. Что будет с теми людьми, которые одновременно заболевают и вакцинируются? Здесь нет пока четкой информации, но, например, в Израиле, где на сегодняшний день больше всего людей вакцинированы, в январе-феврале, когда была массовая вакцинация, было много случаев заболевания COVID-19 и даже летальных случаев именно у вакцинированных", - подчеркнул Волянский.

Вакцинация от коронавируса в Украине