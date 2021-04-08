УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач сделала прогноз о сроках улучшения ситуации с COVID-19 в Украине

8 апреля 2021, 14:31
Прослушать новость
Остановить

В некоторых регионах страны ситуация с заболеваемостью коронавирусом до 16 апреля не улучшится, считает Людмила Мухарская.

Украина,карантин
Регионы, которые попали в красную зону на этой неделе, вряд ли выйдут из режима жесткого карантина до 16 апреля - эпидемиолог / УНИАН

Некоторым регионам Украины удастся преодолеть сложную ситуацию с COVID-19 до 16 апреля. Однако в красную зону карантина могут попасть другие территории, где до этого не было серьезных ограничений, так как вирус продолжает циркуляцию среди людей. В тех регионах, где были усилены карантинные мероприятия на этой недели, ситуация с коронавирусом не улучшится до середины апреля. Для стабилизации ситуации им потребуется 2-4 недели. Об этом заявила бывший заместитель главного санитарного врача, доктор-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"До 16 апреля определенные регионы уже выйдут из этой ситуации, но не исключено, что те регионы, которые еще не вошли в "красную" зону, могут зайти. Потому что в тех регионах не такие жесткие ограничительные меры, а вирус есть, он активно распространяется среди людей. И не исключено, что эти регионы войдут", - сказала врач в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, сейчас нельзя сказать, что в тех регионах, которые попали в красную зону карантина на этой неделе, ситуаций станет стабильной до 16 апреля. Чтобы ситуация улучшилась, нужно от 2-3 недель, либо же от 3-4 недель. Для снижения уровня заболеваемости потребуется 5-6 недель.Читайте такжеЕще в трех регионах Украины ужесточили карантин и назвали главные запреты

"В тех регионах, которые на этой неделе вошли в "красную" зону, до 16 апреля также нельзя гарантировать их выход. Потому что по крайней мере две, а то и три недели нужны, чтобы ситуация хотя бы стабилизировалась. Лучше, чтобы это было три-четыре недели. А пять-шесть недель нужно, чтобы заболеваемость уже начала снижаться", - подчеркнула Людмила Мухарская.

Карантин в Украине

  • Министр здравоохранения Максим Степанов 26 марта заявлял, что сложный период заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до середины апреля. После этого ситуация может стабилизироваться.
  • В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации карантин в Киеве усилили с 5 апреля. Город закрыл садики и школы, а общественный транспорт перевозит пассажиров по специальным пропускам. Ограничения продлятся как минимум до 16 апреля.
  • Согласно данным Минздрава на четверг, 8 апреля, в красной зоне карантинных ограничений находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. В данных областях превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19.

новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине Людмила Мухарская
Сейчас вы просматриваете новость «Врач сделала прогноз о сроках улучшения ситуации с COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение Будет ли война: как РФ и США использовали обострение на ДонбассеБудет ли война: как РФ и США использовали обострение на Донбассе Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу РФ приостановила авиасообщение с Турцией: Пономарев назвал истинную причину решения ПутинаРФ приостановила авиасообщение с Турцией: Пономарев назвал истинную причину решения Путина

Последние новости

04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
Реклама
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять