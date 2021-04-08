Врач сделала прогноз о сроках улучшения ситуации с COVID-19 в Украине

Регионы, которые попали в красную зону на этой неделе, вряд ли выйдут из режима жесткого карантина до 16 апреля - эпидемиолог / УНИАН

Некоторым регионам Украины удастся преодолеть сложную ситуацию с COVID-19 до 16 апреля. Однако в красную зону карантина могут попасть другие территории, где до этого не было серьезных ограничений, так как вирус продолжает циркуляцию среди людей. В тех регионах, где были усилены карантинные мероприятия на этой недели, ситуация с коронавирусом не улучшится до середины апреля. Для стабилизации ситуации им потребуется 2-4 недели. Об этом заявила бывший заместитель главного санитарного врача, доктор-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"До 16 апреля определенные регионы уже выйдут из этой ситуации, но не исключено, что те регионы, которые еще не вошли в "красную" зону, могут зайти. Потому что в тех регионах не такие жесткие ограничительные меры, а вирус есть, он активно распространяется среди людей. И не исключено, что эти регионы войдут", - сказала врач в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, сейчас нельзя сказать, что в тех регионах, которые попали в красную зону карантина на этой неделе, ситуаций станет стабильной до 16 апреля. Чтобы ситуация улучшилась, нужно от 2-3 недель, либо же от 3-4 недель. Для снижения уровня заболеваемости потребуется 5-6 недель.Читайте такжеЕще в трех регионах Украины ужесточили карантин и назвали главные запреты

"В тех регионах, которые на этой неделе вошли в "красную" зону, до 16 апреля также нельзя гарантировать их выход. Потому что по крайней мере две, а то и три недели нужны, чтобы ситуация хотя бы стабилизировалась. Лучше, чтобы это было три-четыре недели. А пять-шесть недель нужно, чтобы заболеваемость уже начала снижаться", - подчеркнула Людмила Мухарская.

Карантин в Украине