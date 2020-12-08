Врач сказала, какой локдаун в Украине – преступление

В Украине во время локдауна нужно прекращать работу транспорта, сказала врач / УНИАН

Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко считает, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не должен быть избирательным.

Избирательный карантин – это преступление, рассказала врач в интервью censor.net.

Медик добавила, что если вводить жесткий карантин – локдаун – тогда нужно закрывать все.

"Если закрывать, то все. При этом обязательно продумать сугубо медицинский транспорт. Потому что я слышала, что хотят оставить общественный транспорт. Я тогда в общем-то не понимаю, в чем смысл локдауна…", – полагает эксперт.

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