Врач сказала, какой локдаун в Украине – преступление

Украине не нужен избирательный карантин, полагает инфекционист.
Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко считает, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не должен быть избирательным.
Избирательный карантин – это преступление, рассказала врач в интервью censor.net.
Медик добавила, что если вводить жесткий карантин – локдаун – тогда нужно закрывать все.
"Если закрывать, то все. При этом обязательно продумать сугубо медицинский транспорт. Потому что я слышала, что хотят оставить общественный транспорт. Я тогда в общем-то не понимаю, в чем смысл локдауна…", – полагает эксперт.
Когда локдаун в Украине – что известно
- Замминистра здравоохранения Максима Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что точную дату введения локдауна в нашей стране объявят на заседании Кабмина 9 декабря.
- Чиновник отмечал, что в Украине локдаун не будет полным – власти не планируют запрещать работу транспорта, отелей и горнолыжных курортов.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что карантин могут ужесточить в декабре или со 2 января.
- Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 11 марта. Сначала ограничительные меры были жестким, а позже их смягчали.
Автор: Екатерина Присяжнюк