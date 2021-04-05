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Врач спрогнозировала, будет ли четвертая волна COVID-19

5 апреля 2021, 09:41
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Пульмонолог Светлана Гук считает, что третья волна коронавируса еще только разгоняется и не достигла своего пика.

коронавирус
Украина сравнительно легко прошла вторую волну коронавируса, а третья - накрыла страну очень жестко / Фото Reuters

Третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.

При этом официальные данные статистики, которые публикует Минздрав, не соответствуют действительности. Об этом заявила руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы Феофания, врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью изданию Апостроф.

"Ей (статистике, - ред.) нельзя доверять в плане цифр. Но динамику она все же отражает, если умножать на три, четыре, пять. То есть если официальная заболеваемость составляет тысячу, то, пожалуй, неофициальная составит четыре тысячи", - отметила врач.

Гук объяснила, почему Украина сравнительно легко прошла и пережила вторую волну коронавируса, а третья - накрыла страну очень жестко.

"Во всем мире вторая волна была тренировочной. Потом, когда появился этот новый штамм, всем стало не до шуток - где только ни глянь, везде плохо (...) Но сейчас мощность этой третьей волны, мне кажется, еще не достигла своего пика, но она втрое мощнее той, что была осенью. Я даже не могу вам сказать, как я это чувствую. По количеству больных, обращающихся в телефонном режиме, по новостям чувствуется, что эта волна только разгоняется", - считает врач.

Что касается четвертой волны коронавируса, то Гук не смогла ответить однозначно. По ее словам, нужно смотреть на опыт других стран, так как хронология событий докатывается и до Украины.

"Если говорить не о том, чтобы не было больных, а чтобы начали открываться отделения (в больницах, - ред.), и хватало бы несколько коек (для COVID-пациентов, - ред.), то нам понадобится не менее года", - резюмировала медик.

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