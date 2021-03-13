Врач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине

Новая волна коронавируса 2021 может зацепить многих из тех, кто еще не болел, предупредила Амосова.
Кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова считает, что новая волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине будет сильнее осенней и спадет только к лету.
Пик заболеваемости может быть в марте или апреле или даже позже, рассказала врач Главреду.
Медик считает, что самую серьезную роль в увеличении количества больных сыграл британский штамм коронавируса, который уже охватил восточную и северную Европу.
По словам эксперта, рост числа заболевших в нашей стране также могло спровоцировать то, что после новогодних праздников дети пошли в школу.
"…возможно, что сейчас пик заболеваемости после локдауна, о котором говорят власти, действительно придется на март-апрель или даже позднее. И очевидно, что эта волна, которая точно будет сильнее, чем осенняя, спадет только к лету…", – сказала Амосова.
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Коронавирус в Украине, карантин и локдаун – что нужно знать
- В марте прошлого года была объявлена пандемия COVID-19, 11 числа в Украине решили ввести жесткий карантин.
- Позже его смягчали и продляли. Потом начал действовать адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер начали решать местные власти.
- Украину поделили на четыре зоны карантина – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В зеленой зоне самые мягкие ограничения, а в красной – самые строгие.
- Считается, что в украинском государстве уже было несколько волн коронавируса. Намного больше заболевших в нашей стране стало в конце 2020-го, и Кабмин с 8 по 25 января 2021 ввел локдаун.
- В феврале число больных COVID-19 снова подскочило. Власти заговорили о новом локдауне.