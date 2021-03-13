Врач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине

Новая волна COVID-19 в Украине может пойти на спад к лету, спрогнозировала врач / УНИАН

Кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова считает, что новая волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине будет сильнее осенней и спадет только к лету.

Пик заболеваемости может быть в марте или апреле или даже позже, рассказала врач Главреду.

Медик считает, что самую серьезную роль в увеличении количества больных сыграл британский штамм коронавируса, который уже охватил восточную и северную Европу.

По словам эксперта, рост числа заболевших в нашей стране также могло спровоцировать то, что после новогодних праздников дети пошли в школу.

"…возможно, что сейчас пик заболеваемости после локдауна, о котором говорят власти, действительно придется на март-апрель или даже позднее. И очевидно, что эта волна, которая точно будет сильнее, чем осенняя, спадет только к лету…", – сказала Амосова.

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