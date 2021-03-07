Врач указал на распространенные последствия коронавируса

После коронавирусной болезни у человека могут появиться периодические боли и быстрая утомляемость.
Пациенты, которые переболели коронавирусом, страдают не только от отсутствия обоняния и вкуса, у них также наблюдаются миокардиты и астенический синдром, который проявляется бессилием и депрессиями.
"С частых последствий коронавируса – когда человек только начинает болеть, то он может потерять обоняние и вкус. У нас были больные, у которых они отсутствовали в течение 4-5 месяцев после выздоровления. И только впоследствии эти ощущения начинают постепенно восстанавливаться", – пояснил главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко в интервью ТСН.
По словам медика, после коронавирусной болезни у человека могут появиться периодические боли и быстрая утомляемость. Некоторые наблюдали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов, которые могут длиться до 2-2,5 месяца.
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"Есть еще ряд больных, у которых были поражения со стороны нижних конечностей. Это – периодические боли, затруднение ходьбы. Также имеется значительная часть тех, у кого наблюдается астенический синдром: люди не имеют настроения, быстро устают, у них нарушена функция сна", – пояснил Федоренко.
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