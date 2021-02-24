Врачи, которых первыми в Украине привили от COVID-19, поделились впечатлениями

По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами.
В среду, 24 февраля, украинских медиков наконец-то начали прививать от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca CoviShield. Первым привит врач в Черкасской области.
Врачи рассказали журналистам о своих впечатлениях, сообщает telegram-канал PavlovskyNews.
"Первым провакцинированным медиком в Киевской области стала и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко. Она заявила, что чувствует себя хорошо и уточнила, что в их больнице от вакцинации отказались медики с антителами, которые переболели Covid-19. Они отложили эту процедуру на потом", - пишет СМИ.
По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами. Также врач опровергла слухи о том, что врачей заставляют подписывать какие-либо документы о неразглашении возможного плохого самочувствия.
"Страшно за пациента. Сейчас не страшно. Мы постоянно проходим вакцинацию от различных болезней. А эта вакцина дает меньше аллергических реакций чем Pfizer", - озвучила свои мысли первый винницкий медик, сделавший вакцинацию, Людмила Бойко.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции стартовала в Украине 24 февраля. Прививки от коронавируса будут делать в первую очередь медицинским работникам, которые работают с зараженными COVID-19 пациентами. В конце февраля начнется вакцинация военнослужащих.
- Первым прививку сделал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, которые работает в коронавирусном отделении областной больницы.
- Вакцинация проводится индийской версией препарата Astra Zeneca – Covishield, который привезли в Украине 23 февраля.