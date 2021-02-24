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Врачи, которых первыми в Украине привили от COVID-19, поделились впечатлениями

24 февраля 2021, 18:29
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По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами.

вакцинация
Врачи, которые получили вакцину, рассказали о самочувствии / Reuters

В среду, 24 февраля, украинских медиков наконец-то начали прививать от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca CoviShield. Первым привит врач в Черкасской области.

Врачи рассказали журналистам о своих впечатлениях, сообщает telegram-канал PavlovskyNews.

"Первым провакцинированным медиком в Киевской области стала и.о заведующего инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко. Она заявила, что чувствует себя хорошо и уточнила, что в их больнице от вакцинации отказались медики с антителами, которые переболели Covid-19. Они отложили эту процедуру на потом", - пишет СМИ.

По словам Шульженко, никакой специальной подготовки к вакцинации не было. Она пришла с рабочего места, привилась и сейчас продолжит работу с пациентами. Также врач опровергла слухи о том, что врачей заставляют подписывать какие-либо документы о неразглашении возможного плохого самочувствия.

"Страшно за пациента. Сейчас не страшно. Мы постоянно проходим вакцинацию от различных болезней. А эта вакцина дает меньше аллергических реакций чем Pfizer", - озвучила свои мысли первый винницкий медик, сделавший вакцинацию, Людмила Бойко.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

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