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Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина

6 марта 2021, 13:47
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Министерство здравоохранения Израиля обнародовало информацию о серьезных побочных эффектах немецко-американской вакцины от коронавируса Pfizer.

коронавирус, вакцина
Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина / Фото Reuters

В Израиле, где проводят прививки вакциной от коронавируса, разработанной совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, сообщили о случаях серьезных побочных эффектов после введения препарата. Согласно отчету Министерства здравоохранения, серьезные побочные эффекты зафиксированы у 153 человек (0,032%) из более чем 4,7 млн человек. Среди них - 73 случая паралича лица и 7 случаев анафилактического шока.

Как сообщает Тhe Jerusalem Post, 62 человека были госпитализированы после получения первой дозы. 75% из них до прививки имели сопутствующие заболевания. После второй дозы вакцины были госпитализированы 42 человека. Примерно 487 человек (после первой прививки) и 250 (после второй) имели неврологические проблемы.

Отмечается, что после второй дозы серьезные побочные эффекты были в 162 человек с 3,4 млн вакцинированных. В частности, у вакцинированных были выявлены такие побочные эффекты:

  • проблемы со зрением;
  • воспаление легочной плевры;
  • воспаление сердца;
  • сердечный приступ;
  • повреждения печени.

Справка

  • Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
  • Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
  • 21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
  • 31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Вакцина от коронавируса Pfizer для Украины - о чем сообщалось ранее:

  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
  • 22 февраля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.

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