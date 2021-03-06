Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина / Фото Reuters

В Израиле, где проводят прививки вакциной от коронавируса, разработанной совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, сообщили о случаях серьезных побочных эффектов после введения препарата. Согласно отчету Министерства здравоохранения, серьезные побочные эффекты зафиксированы у 153 человек (0,032%) из более чем 4,7 млн человек. Среди них - 73 случая паралича лица и 7 случаев анафилактического шока.

Как сообщает Тhe Jerusalem Post, 62 человека были госпитализированы после получения первой дозы. 75% из них до прививки имели сопутствующие заболевания. После второй дозы вакцины были госпитализированы 42 человека. Примерно 487 человек (после первой прививки) и 250 (после второй) имели неврологические проблемы.

Отмечается, что после второй дозы серьезные побочные эффекты были в 162 человек с 3,4 млн вакцинированных. В частности, у вакцинированных были выявлены такие побочные эффекты:

проблемы со зрением;

воспаление легочной плевры;

воспаление сердца;

сердечный приступ;

повреждения печени.

Справка

Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Вакцина от коронавируса Pfizer для Украины - о чем сообщалось ранее: