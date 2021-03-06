Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина

Министерство здравоохранения Израиля обнародовало информацию о серьезных побочных эффектах немецко-американской вакцины от коронавируса Pfizer.
В Израиле, где проводят прививки вакциной от коронавируса, разработанной совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, сообщили о случаях серьезных побочных эффектов после введения препарата. Согласно отчету Министерства здравоохранения, серьезные побочные эффекты зафиксированы у 153 человек (0,032%) из более чем 4,7 млн человек. Среди них - 73 случая паралича лица и 7 случаев анафилактического шока.
Как сообщает Тhe Jerusalem Post, 62 человека были госпитализированы после получения первой дозы. 75% из них до прививки имели сопутствующие заболевания. После второй дозы вакцины были госпитализированы 42 человека. Примерно 487 человек (после первой прививки) и 250 (после второй) имели неврологические проблемы.
Отмечается, что после второй дозы серьезные побочные эффекты были в 162 человек с 3,4 млн вакцинированных. В частности, у вакцинированных были выявлены такие побочные эффекты:
- проблемы со зрением;
- воспаление легочной плевры;
- воспаление сердца;
- сердечный приступ;
- повреждения печени.
Справка
- Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
- Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
- 21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
- 31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.
Вакцина от коронавируса Pfizer для Украины - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- 22 февраля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.