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Врачи обнаружили новое опасное осложнение коронавируса

13 декабря 2020, 20:27

Медики обнаружили новое опасное осложнение COVID-19.

Врачи рассказали о новом осложнении от коронавируса / Reuters

​Коронавирус может привести к бессоннице в случае повреждения центральной нервной системы. Как говорят медики, COVID-19 проникает в головной мозг и нарушает работу нервных клеток.

"Он способен повредить структуру головного мозга — там существуют большое количество скоплений нервных клеток, которые обеспечивают вхождение в стадию сна или наоборот бодрствование. Из-за повреждения может развиваться бессонница, но такое возможно при многих вирусных инфекциях — не только вследствие коронавируса, но и после гриппа", — говорят врачи.

Проявляются такие повреждения в постоянных сигналах нервной системы: ломоте, боли во всем теле и жжении в груди.

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"Все это мешает уснуть. По большому счету, нервная система перегружена сигналами. Чем тяжелее человек переносит коронавирусную инфекцию, тем хуже он спит. То он чувствует, что задыхается, то ему давит что-то", - говорит невролог Анна Петровская, пишет Газета.ру.

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Ученые выяснили, что бессонница действительно довольно часто встречается у переболевших COVID-19. Сотрудники Оксфордского университета установили, что каждый пятый пациент с коронавирусной инфекцией сталкивается с инсомнией, тревожностью и депрессией. В ходе исследования британские специалисты проанализировали 69 млн электронных медкарт в США и 62 тыс. историй болезни граждан с COVID-19 — отчет был опубликован в журнале The Lancet Psychiatry.

Врачи рекомендуют пациентам соблюдать правила гигиены сна:

  • установка четкого времени сна и подъема,
  • прекращение активной деятельности (не читать, не смотреть телевизор),
  • спать исключительно без света.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
  • 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.

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