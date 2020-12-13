Врачи обнаружили новое опасное осложнение коронавируса

Врачи рассказали о новом осложнении от коронавируса / Reuters

​Коронавирус может привести к бессоннице в случае повреждения центральной нервной системы. Как говорят медики, COVID-19 проникает в головной мозг и нарушает работу нервных клеток.

"Он способен повредить структуру головного мозга — там существуют большое количество скоплений нервных клеток, которые обеспечивают вхождение в стадию сна или наоборот бодрствование. Из-за повреждения может развиваться бессонница, но такое возможно при многих вирусных инфекциях — не только вследствие коронавируса, но и после гриппа", — говорят врачи.

Проявляются такие повреждения в постоянных сигналах нервной системы: ломоте, боли во всем теле и жжении в груди.

Читайте такжеВрач назвала смертельный симптом коронавируса

"Все это мешает уснуть. По большому счету, нервная система перегружена сигналами. Чем тяжелее человек переносит коронавирусную инфекцию, тем хуже он спит. То он чувствует, что задыхается, то ему давит что-то", - говорит невролог Анна Петровская, пишет Газета.ру.

Читайте такжеКак лечить коронавирус в домашних условиях: Комаровский дал совет

Ученые выяснили, что бессонница действительно довольно часто встречается у переболевших COVID-19. Сотрудники Оксфордского университета установили, что каждый пятый пациент с коронавирусной инфекцией сталкивается с инсомнией, тревожностью и депрессией. В ходе исследования британские специалисты проанализировали 69 млн электронных медкарт в США и 62 тыс. историй болезни граждан с COVID-19 — отчет был опубликован в журнале The Lancet Psychiatry.

Врачи рекомендуют пациентам соблюдать правила гигиены сна:

установка четкого времени сна и подъема,

прекращение активной деятельности (не читать, не смотреть телевизор),

спать исключительно без света.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред: