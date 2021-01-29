Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca

Вакцина якобы приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет / Фото Reuters

Вакцину от коронавируса, разработанную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, порекомендовали использовать только для вакцинации людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Об этом говорится в заявлении постоянного комитета по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии, передает Die Welt.

Эксперты объяснили свою рекомендацию тем, что на данный момент недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

По данным немецких СМИ, вакцина от коронавируса AstraZeneca приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет.

В самой компаниии AstraZeneca раскритиковали выводы Stiko.

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