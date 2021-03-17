Врачи объяснили, почему человек заболевает коронавирусом повторно

Точное число больных с повторным диагнозом коронавирус медики назвать не могут.
В Украине встречаются случаи, когда человек заболевает коронавирусом повторно – однако процент таких пациентов крайне маленький.
Как отмечается в сюжете ТСН, точное число больных с повторным диагнозом коронавирус медики назвать не могут, так как для этого нужны генетические исследования. А в Украине такие исследования не делают.
"Это менее одного процента. 83% людей, которые перенесли коронавирус, имели нейтрализующие антитела через четыре-шесть месяцев. У части людей снижаются антитела, а потому они через какое-то время становятся уязвимыми", – пояснила врач-иммунолог Алла Волох.
Причины повторного заражения коронавирусом
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Также могут повторно заболеть коронавирусом люди, у которых формируется маленькое количество антител и клеток памяти. Уровень антител зависит от того, насколько человек тяжело переболел: при легкой форме коронавируса он будет ниже, пояснил директор ЦОЗ Роман Родина.
Кроме того, важную роль играют сопутствующие болезни.
Когда можно заболеть коронавирусом повторно: сроки
В Центре общественного здоровья Минздрава обозначили период между первым и вторым заражением COVID-19 – это от двух до восьми месяцев.
Коронавирус в Украине: новости
- По состоянию на 17 марта, за минувшие сутки в Украине выявлены 11 833 новых случая COVID-19. Госпитализированы 4 887 человек; летальных случаев – 289; выздоровели – 5 467 человек.
- В Украине растянули интервал между дозами вакцины CoviShield. По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками индийской вакциной.
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