Врачи объяснили, почему человек заболевает коронавирусом повторно

Теперь понятны причины повторного заражения коронавирусом / Reuters

В Украине встречаются случаи, когда человек заболевает коронавирусом повторно – однако процент таких пациентов крайне маленький.

Как отмечается в сюжете ТСН, точное число больных с повторным диагнозом коронавирус медики назвать не могут, так как для этого нужны генетические исследования. А в Украине такие исследования не делают.

"Это менее одного процента. 83% людей, которые перенесли коронавирус, имели нейтрализующие антитела через четыре-шесть месяцев. У части людей снижаются антитела, а потому они через какое-то время становятся уязвимыми", – пояснила врач-иммунолог Алла Волох.

Причины повторного заражения коронавирусом

Читайте такжеЕсть два сценария: Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19Одной из причин эксперты называют индивидуальные особенности иммунной системы человека.

Также могут повторно заболеть коронавирусом люди, у которых формируется маленькое количество антител и клеток памяти. Уровень антител зависит от того, насколько человек тяжело переболел: при легкой форме коронавируса он будет ниже, пояснил директор ЦОЗ Роман Родина.

Кроме того, важную роль играют сопутствующие болезни.

Когда можно заболеть коронавирусом повторно: сроки

В Центре общественного здоровья Минздрава обозначили период между первым и вторым заражением COVID-19 – это от двух до восьми месяцев.

Коронавирус в Украине: новости