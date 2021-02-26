Врачи объяснили, почему пока рано говорить о новой вспышке COVID-19 в Украине

Ситуация с COVID-19 в Украине пока остается стабильной / Фото Reuters

В Украине второй день подряд зафиксировано более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших стало превышать число выздоровевших. Однако такая тенденция связана не с ухудшением эпидемиологической ситуации, а увеличением масштабов тестирования. Поэтому на данный момент нельзя сказать, что страна оказалась на пороге новой вспышки COVID-19.

Как рассказала Главреду врач-эпидемиолог экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, сейчас по стране стали делать больше тестов на коронавирус, по этой причине изменились показатели. Ситуация отразилась и на показателях госпитализации. Из-за того, что стало больше тестов, повысилось число выявленных пациентов. Это не говорит о серьезном ухудшении общей картины заболеваемости.

"В последние дни у нас стало больше протестированных людей, потому и повысился процент выявляемости. Также это видно и по проценту госпитализации – все последние дни наблюдается заполненность на уровне 50-60%. Потому на данный момент ситуация не усугубляется – просто в процентном соотношении мы получили большее количество выявленных случаев за счет увеличения тестирования. Ситуация у нас не улучшалась, но и ее пока рано называть второй супервспышкой", - сказала Сояк.Читайте такжеВ Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса

В свою очередь, врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской больницы №17 Светлана Гук также акцентировала внимание на изменении ситуации с тестированием. По ее словам, показатели имеют значение в том случае, если количество тестов не увеличивается, а заболеваемость растет. Доктор напомнила, что в октябре в Киеве была более высокая заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом, чем наблюдается сейчас.

"Цифры заболеваемости растут, но нужно учитывать и количество тестов в день – если оно одинаковое и на этом фоне растет заболеваемость, то тогда это имеет значение. Заполненность опорных больниц, например, в Киеве варьируется от 28 до 80%. Для сравнения, в октябре заполненность больниц была на уровне 80-90%. Потому пока четкой тенденции роста не прослеживается", - сказала врач.

Также она добавила, что последние показатели не свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине.Читайте такжеВ Украине сделали первую прививку от коронавируса

"Колебательные движения возможны, но они могут быть связаны как с повышением заболеваемости, так и с локальным увеличением количества тестирований. Но в критических и тяжелых ситуация колеблется в стабильном русле примерно с января месяца и пока это не свидетельствует о подъеме. Любая тенденция должна иметь пролонгацию, а пока эти колебания вокруг постоянной точки", - подчеркнула Гук.

Коронавирус в Украине