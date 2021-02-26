Врачи объяснили, почему пока рано говорить о новой вспышке COVID-19 в Украине

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом колеблется в стабильном русле с января, утверждает врач Светлана Гук.
В Украине второй день подряд зафиксировано более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших стало превышать число выздоровевших. Однако такая тенденция связана не с ухудшением эпидемиологической ситуации, а увеличением масштабов тестирования. Поэтому на данный момент нельзя сказать, что страна оказалась на пороге новой вспышки COVID-19.
Как рассказала Главреду врач-эпидемиолог экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, сейчас по стране стали делать больше тестов на коронавирус, по этой причине изменились показатели. Ситуация отразилась и на показателях госпитализации. Из-за того, что стало больше тестов, повысилось число выявленных пациентов. Это не говорит о серьезном ухудшении общей картины заболеваемости.
"В последние дни у нас стало больше протестированных людей, потому и повысился процент выявляемости. Также это видно и по проценту госпитализации – все последние дни наблюдается заполненность на уровне 50-60%. Потому на данный момент ситуация не усугубляется – просто в процентном соотношении мы получили большее количество выявленных случаев за счет увеличения тестирования. Ситуация у нас не улучшалась, но и ее пока рано называть второй супервспышкой", - сказала Сояк.Читайте такжеВ Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса
В свою очередь, врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской больницы №17 Светлана Гук также акцентировала внимание на изменении ситуации с тестированием. По ее словам, показатели имеют значение в том случае, если количество тестов не увеличивается, а заболеваемость растет. Доктор напомнила, что в октябре в Киеве была более высокая заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом, чем наблюдается сейчас.
"Цифры заболеваемости растут, но нужно учитывать и количество тестов в день – если оно одинаковое и на этом фоне растет заболеваемость, то тогда это имеет значение. Заполненность опорных больниц, например, в Киеве варьируется от 28 до 80%. Для сравнения, в октябре заполненность больниц была на уровне 80-90%. Потому пока четкой тенденции роста не прослеживается", - сказала врач.
Также она добавила, что последние показатели не свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине.Читайте такжеВ Украине сделали первую прививку от коронавируса
"Колебательные движения возможны, но они могут быть связаны как с повышением заболеваемости, так и с локальным увеличением количества тестирований. Но в критических и тяжелых ситуация колеблется в стабильном русле примерно с января месяца и пока это не свидетельствует о подъеме. Любая тенденция должна иметь пролонгацию, а пока эти колебания вокруг постоянной точки", - подчеркнула Гук.
Коронавирус в Украине
- По данным на утро пятницы, 26 февраля, за последние 24 часа в Украине диагностировано 8003 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего прецедентов COVID-19 в Ивано-Франковской области – 857 случаев. На втором месте Киев – 748 прецедентов, на третьем оказалась Винницкая область, где за сутки коронавирусом заразились 738 человек.
- 26 февраля в связи с суточным рекордом заболеваемости COVID-19 (638 случаев) на Буковине усилили карантин на период с 27 февраля по 9 марта. Там запретили работу учебных заведений, заведений общепита и проведение массовых мероприятий.
- Ранее Минздрав отправил Ивано-Франковскую и Черновицкую области в красную эпидемиологическую зону карантина.