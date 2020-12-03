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Врачи рассказали, как проявляется COVID-19 по дням

3 декабря 2020, 22:16

Медики заявили, что симптомы COVID-19 обычно не появляются сразу после заражения человека.

Врачи назвали симптомы коронавируса по дням / УНИАН

Ученые и медики из Китая смогли составить перечень симптомов коронавируса по дням. По их словам, для каждой формы течения коронавирусной болезни характерны определенные симптомы.

Специалисты надеются, что эта информация поможет своевременно и без осложнений распознать коронавирусную инфекцию.

По данным Центров по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC), в 40% случаев коронавирус протекает бессимптомно, причем 20% этих бессимптомных случаев становятся тяжелыми или критическими.

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Первыми симптомами, которые предупреждают о возможной инфекции, является жар и кашель. Впоследствии они часто сопровождаются болью в горле, головной болью, болями в мышцах, тошнотой или диареей. При тяжелом течении болезни затрудненное дыхание будет основным проявлением.

Симптомы COVID-19 обычно не появляются сразу после заражения человека. Средний инкубационный период вируса составляет 4-5 дней. В течение этого времени инфицированный человек, скорее всего, не узнает, что он болен, однако может заражать окружающих.

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Симптомы коронавирусной болезни по дням:

  • 1-4 день. Появляются легкие симптомы. В инфицированных обычно поднимается температура, а потом начинается кашель. Могут исчезать вкус и обоняние. За день два до этого, у некоторых больных, могла быть диарея, или тошнота, что могло свидетельствовать о серьезности инфекции.
  • На третий день после появления симптомов у госпитализированных пациентов может развиваться пневмония.
  • 5-6 день. На этом этапе могут возникать проблемы с дыханием, особенно у пациентов старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями.
  • 7 день. Возникает одышка, может ощущаться боль в груди. Это явный сигнал, что нужно обратиться к врачу. Стоит отметить, что у большинства больных на этом этапе симптомы сглаживаются.
  • 8-9 день. У пациентов с тяжелым заболеванием, скорее всего, будет развиваться одышка, пневмония, или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), заболевание, которое может потребовать интубации. У некоторых пациентов из-за недостаточной работы легких может развиться аритмия или шок, также есть вероятность возникновения сепсиса из-за агрессивной иммунной реакции.
  • 10-11 день. Если у пациентов наблюдаются ухудшение симптомов, это означает, что болезнь прогрессирует. Велика вероятность того, что они будут переведены в отделение интенсивной терапии. При тяжелом течении добавляются такие симптомы, как боль в животе и потеря аппетита.
  • 12 день. Люди с сильным иммунитетом и те, кто получил своевременное лечение к этому времени начинают поправляться. Температура тела также нормализуется.
  • 16 день. Некоторых пациентов выписывают, наблюдается исчезновение кашля.
  • 19 день. На этот день одышка еще остается. Даже через две недели больные могут жаловаться на проблемы с дыханием.
  • 27 день. Большинство больных виписуют из больницы, но это еще не значит, что их симптомы полностью исчезли.

Некоторые инфицированные пациенты сообщают о наличии симптомов в течение некоторых месяцев. У них может наблюдаться боль в груди, одышка, тошнота, аритмия. Длительные симптомы могут быть и у больных, которые не были госпитализированы, а лечились дома.

Симптомы коронавируса - чем ранее сообщал Главред:

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