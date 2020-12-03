Врачи рассказали, как проявляется COVID-19 по дням

Врачи назвали симптомы коронавируса по дням / УНИАН

Ученые и медики из Китая смогли составить перечень симптомов коронавируса по дням. По их словам, для каждой формы течения коронавирусной болезни характерны определенные симптомы.

Специалисты надеются, что эта информация поможет своевременно и без осложнений распознать коронавирусную инфекцию.

По данным Центров по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC), в 40% случаев коронавирус протекает бессимптомно, причем 20% этих бессимптомных случаев становятся тяжелыми или критическими.

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Первыми симптомами, которые предупреждают о возможной инфекции, является жар и кашель. Впоследствии они часто сопровождаются болью в горле, головной болью, болями в мышцах, тошнотой или диареей. При тяжелом течении болезни затрудненное дыхание будет основным проявлением.

Симптомы COVID-19 обычно не появляются сразу после заражения человека. Средний инкубационный период вируса составляет 4-5 дней. В течение этого времени инфицированный человек, скорее всего, не узнает, что он болен, однако может заражать окружающих.

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Симптомы коронавирусной болезни по дням:

1-4 день. Появляются легкие симптомы. В инфицированных обычно поднимается температура, а потом начинается кашель. Могут исчезать вкус и обоняние. За день два до этого, у некоторых больных, могла быть диарея, или тошнота, что могло свидетельствовать о серьезности инфекции.

Появляются легкие симптомы. В инфицированных обычно поднимается температура, а потом начинается кашель. Могут исчезать вкус и обоняние. За день два до этого, у некоторых больных, могла быть диарея, или тошнота, что могло свидетельствовать о серьезности инфекции. На третий день после появления симптомов у госпитализированных пациентов может развиваться пневмония.

5-6 день. На этом этапе могут возникать проблемы с дыханием, особенно у пациентов старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями.

На этом этапе могут возникать проблемы с дыханием, особенно у пациентов старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. 7 день. Возникает одышка, может ощущаться боль в груди. Это явный сигнал, что нужно обратиться к врачу. Стоит отметить, что у большинства больных на этом этапе симптомы сглаживаются.

Возникает одышка, может ощущаться боль в груди. Это явный сигнал, что нужно обратиться к врачу. Стоит отметить, что у большинства больных на этом этапе симптомы сглаживаются. 8-9 день. У пациентов с тяжелым заболеванием, скорее всего, будет развиваться одышка, пневмония, или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), заболевание, которое может потребовать интубации. У некоторых пациентов из-за недостаточной работы легких может развиться аритмия или шок, также есть вероятность возникновения сепсиса из-за агрессивной иммунной реакции.

У пациентов с тяжелым заболеванием, скорее всего, будет развиваться одышка, пневмония, или острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), заболевание, которое может потребовать интубации. У некоторых пациентов из-за недостаточной работы легких может развиться аритмия или шок, также есть вероятность возникновения сепсиса из-за агрессивной иммунной реакции. 10-11 день. Если у пациентов наблюдаются ухудшение симптомов, это означает, что болезнь прогрессирует. Велика вероятность того, что они будут переведены в отделение интенсивной терапии. При тяжелом течении добавляются такие симптомы, как боль в животе и потеря аппетита.

Если у пациентов наблюдаются ухудшение симптомов, это означает, что болезнь прогрессирует. Велика вероятность того, что они будут переведены в отделение интенсивной терапии. При тяжелом течении добавляются такие симптомы, как боль в животе и потеря аппетита. 12 день. Люди с сильным иммунитетом и те, кто получил своевременное лечение к этому времени начинают поправляться. Температура тела также нормализуется.

Люди с сильным иммунитетом и те, кто получил своевременное лечение к этому времени начинают поправляться. Температура тела также нормализуется. 16 день. Некоторых пациентов выписывают, наблюдается исчезновение кашля.

Некоторых пациентов выписывают, наблюдается исчезновение кашля. 19 день. На этот день одышка еще остается. Даже через две недели больные могут жаловаться на проблемы с дыханием.

На этот день одышка еще остается. Даже через две недели больные могут жаловаться на проблемы с дыханием. 27 день. Большинство больных виписуют из больницы, но это еще не значит, что их симптомы полностью исчезли.

Некоторые инфицированные пациенты сообщают о наличии симптомов в течение некоторых месяцев. У них может наблюдаться боль в груди, одышка, тошнота, аритмия. Длительные симптомы могут быть и у больных, которые не были госпитализированы, а лечились дома.

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