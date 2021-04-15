Врачи рассказали, как распознать "желудочный ковид" и чем он опасен

Названы признаки желудочного коронавируса / Reuters

Симптомы коронавируса могут быть не только классическими - температура, кашель, одышка и так далее. Также о заражении могут свидетельствовать и проблемы с желудочно–кишечным трактом. Причем иногда признаки COVID-19 могут проявляться все вместе, а иногда – о болезни говорит лишь расстройство ЖКТ.

В последнем случае люди не обращают на них большого внимания, считая это, например, обострением хронического гастрита, а когда спустя некоторое время получают хороший титр антител, полагают, что перенесли COVID-19 бессимптомно. Однако на самом деле желудочные проблемы как раз и были проявлением коронавирусной инфекции. Об этом пишет Доктор Питер со ссылкой на специалистов российского Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

"Желудочный ковид" – симптомы

Желудочный коронавирус чаще всего похож в своих проявлениях на язвенную болезнь. Для него характерны ночные схваткообразные боли, которые локализуются в области над пупком. Впрочем, боли могут возникать после еды и спонтанно, в любое время суток. Может быть и непродолжительное расстройство стула. Другие симптомы: изжога, вздутие живота и повышенное газообразование.

Для кого опасен желудочный COVID-19

По мнению гастроэнтерологов, особенно сильно коронавирус может поразить двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник в целом. В группе риска - прежде всего те, кто прежде страдал заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В особенности - люди, у которых диагностирован гастрит с пониженной кислотностью.

"У человека с нормальной и высокой кислотностью, скорее всего, желудочная форма ковида не разовьется. В группе риска — страдающие гастритом с пониженной кислотностью. Или те, кто принимает препараты, понижающие секрецию кислоты (ингибиторы протонной помпы, например) - они "опускают" кислотность до уровня нормы и ниже. А соляная кислота в низкой концентрации не защитит от патогенных микробов. И тогда коронавирус, который попадает к клеткам слизистой желудка и кишечника, легко в них проникает", - говорится в сообщении.

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Тем, кто перенес "желудочный ковид", врачи советуют сделать биохимический анализ крови, чтобы понять, не повышены ли основные показатели ферментов печени, а также копрограмму, чтобы выяснить, насколько пострадала микрофлора. Исходя из результатов, нужно принимать препараты для восстановления, назначенные врачом.

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