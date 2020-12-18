"​Врачи уже падают​": Голубовская откровенно рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

Голубовская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом / УНИАН

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская​ заявила, что в Украине, как и в других странах мира, катастрофически не хватает врачей, которые могут оказывать профессиональную помощь при COVID-19.

"Врачи падают, реально... Это заболевание очень тяжелое, очень длинное. Я всегда была против, когда его с гриппом связывают. Оно требует огромного ресурса: врачебного, технического", – сказала Голубовская в ток-шоу Свободы слова Савика Шустера.

Как пояснила инфекционист, люди иногда лежат в больнице по два или три месяца. В среднем при тяжелой форме пациент проводит месяц в стационаре и требуют интенсивной терапии. Кроме того, подход к каждому больному отличается.

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"Мы были и будем в ближайшее время страной хронических тяжелых эпидемий, и еще и пандемии наслаиваются периодически. Потому что мы в социальном кризисе, а кризис всегда сопровождает инфекционные болезни", – подытожила Голубовская.

Голубовская поддержала идею ввести локдаун в Украине. По ее мнению, карантин поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

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