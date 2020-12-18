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"​Врачи уже падают​": Голубовская откровенно рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

18 декабря 2020, 23:54

По словам медика, люди с коронавирусом иногда лежат в больнице по два или три месяца.

Голубовская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом / УНИАН

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская​ заявила, что в Украине, как и в других странах мира, катастрофически не хватает врачей, которые могут оказывать профессиональную помощь при COVID-19.

"Врачи падают, реально... Это заболевание очень тяжелое, очень длинное. Я всегда была против, когда его с гриппом связывают. Оно требует огромного ресурса: врачебного, технического", – сказала Голубовская в ток-шоу Свободы слова Савика Шустера.

Как пояснила инфекционист, люди иногда лежат в больнице по два или три месяца. В среднем при тяжелой форме пациент проводит месяц в стационаре и требуют интенсивной терапии. Кроме того, подход к каждому больному отличается.

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"Мы были и будем в ближайшее время страной хронических тяжелых эпидемий, и еще и пандемии наслаиваются периодически. Потому что мы в социальном кризисе, а кризис всегда сопровождает инфекционные болезни", – подытожила Голубовская.

Голубовская поддержала идею ввести локдаун в Украине. По ее мнению, карантин поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

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